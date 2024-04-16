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Не поделили дорогу и устроили кулачный бой

Не поделили дорогу и устроили кулачный бой

Автор:
16 апреля 2024 10:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дорожная ярость   драка   идиот   машина   нокаут   
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В спальном пригороде Лондона два водителя не смогли разъехаться, а когда словесные аргументы иссякли - принялись выяснять отношения кулаками. В итоге владел Форда отправился в нокаут.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дорожная ярость   драка   идиот   машина   нокаут   
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2  комментария
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
Как на пустом месте заработать смерть и статью....
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8k
Puans-on Час назад
Печель. Это надо быть таким дураком.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1367 постов (1383 в горячем)

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