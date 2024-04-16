Не поделили дорогу и устроили кулачный бой

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В спальном пригороде Лондона два водителя не смогли разъехаться, а когда словесные аргументы иссякли - принялись выяснять отношения кулаками. В итоге владел Форда отправился в нокаут.
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