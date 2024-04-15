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На платных трассах М-4 и М-11 увеличили разрешённую скорость

На платных трассах М-4 и М-11 увеличили разрешённую скорость

Автор:
15 апреля 2024 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автодор   авто   автомир   автомобили   машина   ограничение скорости   платная дорога   скорость   
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С сегодняшнего дня Автодор переводит на летний скоростной режим трассы М-11 «Нева» и М-4 «Дон»: разрешенная скорость на ряде их участков увеличивается до 130 км/ч и 110 км/ч соответственно.

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Метки: Автовсячина   Автодор   авто   автомир   автомобили   машина   ограничение скорости   платная дорога   скорость   
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7  комментариев
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1k
Лебовски 2 часа назад
«Автодор» специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД.
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на изымании денег у людей в виде завышенных расценок
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3k
Protivogaz 36 минут назад
Чтобы быстрее доехать до пункта оплаты и стоять там 30 минут.
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20k
Женя 54 минуты назад
С повышением скорости повышается цена?
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16k
Ivan 55 минут назад
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194
Алексей Давыдов Час назад
ЧИтаю как 185 и 165 км)))
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Дорого
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2k
O.Bender1 2 часа назад
счастье то какое, благодать! щас мы, с радостью, прям помчим нести деньги автодору. облагодетельствовал!
автор, напиши ещё, что Россияне всё больше хотят пользоваться именно платными дорогами!
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Добрый Бабайка
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