На платных трассах М-4 и М-11 увеличили разрешённую скорость

«С 15 апреля повышается скоростной режим на ряде участков М-11 “Нева” и М-4 “Дон”… Владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 км/ч на трассе М-11 “Нева” от 59 км в Московской области до Санкт-Петербурга», — отметили в «Автодоре».



С 7 ноября прошлого года максимальная разрешенная скорость на трассе М-11 составляла 110 км/час. Это было необходимо для снижения рисков возникновения ДТП и обеспечения безопасности автомобилистов в зимний период, уточнили в госкомпании.



Также с 15 апреля повышенный скоростной режим вводится на участках М-4 «Дон» с 296 по 322 км в обход Ефремова в Тульской области и с 1091 по 1119 км в Ростовской области. Разрешенная скорость вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч, добавили в «Автодоре».



«Автодор» специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД.