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В России построят новую скоростную трассу Джубга – Сочи к 2029 году

В России построят новую скоростную трассу Джубга – Сочи к 2029 году

Автор:
01 марта 2024 15:41
Сообщество : Автомир
Метки: m4   Автовсячина   Автодор   Сочи   авто   автомир   автомобили   машина   море   отпуск   платная дорога   
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Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительство новой дороги по маршруту Джубга – Сочи планируется завершить в 2029 году. Ожидается, что благодаря этой магистрали время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи сократится в четыре раза.
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Метки: m4   Автовсячина   Автодор   Сочи   авто   автомир   автомобили   машина   море   отпуск   платная дорога   
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4  комментария
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680
Vilks 57 минут назад
Блин, а у нас в Риге такие дороги как-будто мы находимся в какой-нибудь зачуханной украине с её крайне отсталой экономикой, ворьём и тотальной коррупцией на всех уровнях...
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foggen2 3 минуты назад
Хорошая новость.
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92k
sapér Vodička 4 минуты назад
ОПЯТЬ ВОРУЮТ ?
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