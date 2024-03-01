В России построят новую скоростную трассу Джубга – Сочи к 2029 году

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Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительство новой дороги по маршруту Джубга – Сочи планируется завершить в 2029 году. Ожидается, что благодаря этой магистрали время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи сократится в четыре раза.
Окончательная трассировка проекта и этапы его реализации будут определены в течение нынешнего года. По словам Марата Хуснуллина, стройка окажется масштабной и потребует привлечения от 30 до 50 тысяч рабочих и не менее 10 тоннелепроходческих щитов.
По предварительному плану к концу 2027 года будет запущен в эксплуатацию обход Адлера, а годом позже появится обход Туапсе.
Сочи считается одним из самых популярных российских курортов: по прогнозам экспертов, которые приводит агентство, к 2030 году турпоток здесь достигнет 10 миллионов человек. При этом дорожные пробки в высокий сезон называют одной из главных проблем региона.
По данным «Коммерсанта», новая трасса между Джубгой и Сочи будет двухполосной, протяжённость магистрали составит 171 километр. Добраться по ней до Сочи можно будет всего за 1,5 часа.
Сочи считается одним из самых популярных российских курортов: по прогнозам экспертов, которые приводит агентство, к 2030 году турпоток здесь достигнет 10 миллионов человек. При этом дорожные пробки в высокий сезон называют одной из главных проблем региона.
По данным «Коммерсанта», новая трасса между Джубгой и Сочи будет двухполосной, протяжённость магистрали составит 171 километр. Добраться по ней до Сочи можно будет всего за 1,5 часа.
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