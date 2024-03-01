В России построят новую скоростную трассу Джубга – Сочи к 2029 году

По предварительному плану к концу 2027 года будет запущен в эксплуатацию обход Адлера, а годом позже появится обход Туапсе.



Сочи считается одним из самых популярных российских курортов: по прогнозам экспертов, которые приводит агентство, к 2030 году турпоток здесь достигнет 10 миллионов человек. При этом дорожные пробки в высокий сезон называют одной из главных проблем региона.



По данным «Коммерсанта», новая трасса между Джубгой и Сочи будет двухполосной, протяжённость магистрали составит 171 километр. Добраться по ней до Сочи можно будет всего за 1,5 часа.