Автодор проигнорировал президента России и отказался снижать стоимость проезда по М-12

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В Автодоре заявили, что не собираются снижать стоимость проезда по платной трассе М-12, что установленные тарифы соответствуют требованиям законодательства РФ и экономически обоснованы, что уровень тарифов на М-12 «Восток» соответствует тарифам на других платных участках, таких как М-11 Нева. Соответствующий доклад подготовлен и будет представлен президенту в установленные сроки.
Стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани для легкового транспорта на данный момент составляет 6 рублей 4 копейки за 1 километре пути. Использование программы лояльности, по словам представителей «Автодора», позволит получить максимальную скидку и снизить стоимость проезда от Москвы до Казани до 3809 рублей.
В «Автодоре» отметили, что использование платных участков является более выгодным выбором по сравнению с бесплатными альтернативами, такими как бесплатные дороги, железнодорожный транспорт и самолет, и что пользователи экономят время в пути, горючее, а при наличии пробок — также на ночлеге.
Для грузового транспорта, по мнению «Автодора», использование платных участков также выгодно благодаря экономии на горючем и оплате в системе «Платон», а также сокращению времени в пути и снижению износа транспортного средства.
«Автодор» добавил, что использование платных дорог и трассы М-12 способствует повышению эффективности логистики за счет увеличения грузооборачиваемости и роста количества возможных рейсов.
В «Автодоре» отметили, что использование платных участков является более выгодным выбором по сравнению с бесплатными альтернативами, такими как бесплатные дороги, железнодорожный транспорт и самолет, и что пользователи экономят время в пути, горючее, а при наличии пробок — также на ночлеге.
Для грузового транспорта, по мнению «Автодора», использование платных участков также выгодно благодаря экономии на горючем и оплате в системе «Платон», а также сокращению времени в пути и снижению износа транспортного средства.
«Автодор» добавил, что использование платных дорог и трассы М-12 способствует повышению эффективности логистики за счет увеличения грузооборачиваемости и роста количества возможных рейсов.
Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков выразил свое мнение по данной теме:
«Конечно, Автодор обосновал свою позицию. Утверждается, что платные дороги обеспечивают экономию времени, топлива, а при отсутствии пробок — денег на ночлег. Однако, я не до конца понимаю, о каких пробках идет речь: пробки на скоростных трассах?
Кроме того, говорят, что водители грузовых автомобилей экономят на оплате в системе «Платон», на страховке из-за меньшей вероятности попадания в дорожно-транспортные происшествия, а также благодаря снижению износа своего транспорта. В добавок, количество рейсов, совершаемых одним транспортным средством, также возрастает. Так что, одна сплошная экономия…
Можно было бы согласиться с этими аргументами. Однако, когда стоимость проезда становится почти равной стоимости перелета на самолете, такие цены просто не укладываются в голове. И ясно, что с увеличением количества платных дорог и повышением тарифов (а когда они падали?), перемещение по стране становится все дороже и дороже».
«Конечно, Автодор обосновал свою позицию. Утверждается, что платные дороги обеспечивают экономию времени, топлива, а при отсутствии пробок — денег на ночлег. Однако, я не до конца понимаю, о каких пробках идет речь: пробки на скоростных трассах?
Кроме того, говорят, что водители грузовых автомобилей экономят на оплате в системе «Платон», на страховке из-за меньшей вероятности попадания в дорожно-транспортные происшествия, а также благодаря снижению износа своего транспорта. В добавок, количество рейсов, совершаемых одним транспортным средством, также возрастает. Так что, одна сплошная экономия…
Можно было бы согласиться с этими аргументами. Однако, когда стоимость проезда становится почти равной стоимости перелета на самолете, такие цены просто не укладываются в голове. И ясно, что с увеличением количества платных дорог и повышением тарифов (а когда они падали?), перемещение по стране становится все дороже и дороже».
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56 лет, Карл! А не спустя год, как планирует Автодор!
Наверняка удобно и выгодно, автодор врать не будет. Думаю еще копеечку Яндекс-навигатору зашлют и он поможет всем обязательно заехать на эту чудесную дорогу.
уши развести......"