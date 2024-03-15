Автодор проигнорировал президента России и отказался снижать стоимость проезда по М-12

Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков выразил свое мнение по данной теме:



«Конечно, Автодор обосновал свою позицию. Утверждается, что платные дороги обеспечивают экономию времени, топлива, а при отсутствии пробок — денег на ночлег. Однако, я не до конца понимаю, о каких пробках идет речь: пробки на скоростных трассах?



Кроме того, говорят, что водители грузовых автомобилей экономят на оплате в системе «Платон», на страховке из-за меньшей вероятности попадания в дорожно-транспортные происшествия, а также благодаря снижению износа своего транспорта. В добавок, количество рейсов, совершаемых одним транспортным средством, также возрастает. Так что, одна сплошная экономия…



Можно было бы согласиться с этими аргументами. Однако, когда стоимость проезда становится почти равной стоимости перелета на самолете, такие цены просто не укладываются в голове. И ясно, что с увеличением количества платных дорог и повышением тарифов (а когда они падали?), перемещение по стране становится все дороже и дороже».