FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12659 постов • 855 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Автодор проигнорировал президента России и отказался снижать стоимость проезда по М-12

Автодор проигнорировал президента России и отказался снижать стоимость проезда по М-12

Автор:
15 марта 2024 15:00
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автодор   М12   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   
1455
2
В Автодоре заявили, что не собираются снижать стоимость проезда по платной трассе М-12, что установленные тарифы соответствуют требованиям законодательства РФ и экономически обоснованы, что уровень тарифов на М-12 «Восток» соответствует тарифам на других платных участках, таких как М-11 Нева. Соответствующий доклад подготовлен и будет представлен президенту в установленные сроки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Автодор   М12   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
ЦСКА Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий 5 минут назад
Ну это указания для вида, забота о нас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ron 12 минут назад
Известный мост в Сиднее Харбор-Бридж обошёлся стране в 6.25 миллионов австралийских фунтов. Автомобилисты, двигаясь в Южную часть Сиднея, платят 2 доллара за проезд, покрывая расходы на возведение и содержание моста. Сумма полностью окупилась лишь к 1988 году (спустя 56 лет после открытия).
56 лет, Карл! А не спустя год, как планирует Автодор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий 16 минут назад
На поезде 2 тыр до Казани. Здесь 4+бензак+твоя машина+ты водитель, не спать!
Наверняка удобно и выгодно, автодор врать не будет. Думаю еще копеечку Яндекс-навигатору зашлют и он поможет всем обязательно заехать на эту чудесную дорогу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Aaron Bezzazrenia 24 минуты назад
Будут выипаны однозначно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Элек Мек Полчаса назад
Это чЁ??? Бунт на галере???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Элек Мек Полчаса назад
Можно фото главного в Автодоре? Пож-ста!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Fat Lynx 37 минут назад
«Автодор» - это госкомпания... выполняет функции заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог. На их балансе не только платные участки, но и бесплатные. На эти цели они и расходуют деньги, которые взымают за проезд по платным участкам... Ну еще чуток себе оставляют на развитие. Налоги в гос.казну платят исправно, дороги худо бедно содержат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
465
mik6059 55 минут назад
Удивительно - не выполнили просьбу президента. Надо же..... Наверное, Автодор круче президента, что ли.......... А так нормально - взяли деньги из бюджета, "освоили" за лям за км, теперь с водителей бабло трясти и прибыль вся Автодору. Ну а чё.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
353
volvulus mik6059 Полчаса назад
лярд за км
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
dasn7 2 часа назад
Если сборы недостаточны по причине дороговизны, владелец капиталист не станет понижать цену для доступности и чтобы увеличить доходы за счёт увеличения оплативших проезд. К сожалению, это не принято. Капиталист наоборот будет упорно задирать цену проезда, иначе "братва не поймёт". И в трубу не вылетит, поскольку источников дохода у него и других множество.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ron 2 часа назад
"Способствует повышению эффективности"... капитализм, йопта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
ну вы поняли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Glassy 2 часа назад
Согласен - дорого! Сам по М-4 езжу. Однако бесплатную альтернативу никто не отменял. Пожалуйста можно пользоваться. Но ведь тот кто попробовал платную, понял что это удобно, а теперь как водится хочется нахаляву.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26469



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за жалобы девятиклассника
Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за...
Жизнь после смерти: как павшие киты создают богатые экосистемы на 100 лет вперёд
Жизнь после смерти: как павшие киты создают богатые экосистемы на 100 лет вперёд
Набирающие популярность в сообществах
Офицер, ставший фантастом — Роберт Энсон Хайнлайн⁠⁠
Офицер, ставший фантастом — Роберт Энсон Хайнлайн⁠⁠
Выборы президента и территорий для благоустройства Петербурга решили совместить
Выборы президента и территорий для благоустройства Петербурга решили совместить
Растет как трава, но это рассада
Растет как трава, но это рассада
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#интересно#интересное#авто аварии#Индия#Ynews#полиция#природа
#животные#автомобили#люди#Прикол#аварии#кот#позитив#собака#забавно#Россия
#в мире#автомир#Юмор#история#ДТП#Автовсячина#США#Москва#улыбнуло#Еда
Растет как трава, но это рассада Растет как трава, но это рассада Китайцы сделали электромобиль Arcfox Alpha S5 с полностью проекционной приборной панелью Китайцы сделали электромобиль Arcfox Alpha S5 с полностью проекционной приборной панелью В Саудовской Аравии возведут гоночную трассу с виражами на уровне 20-го этажа В Саудовской Аравии возведут гоночную трассу с виражами на уровне 20-го этажа Фотографии и цены новых Solaris HS Фотографии и цены новых Solaris HS Taycan Turbo GT стал самым мощным Porsche за всю историю бренда Taycan Turbo GT стал самым мощным Porsche за всю историю бренда Состоялась премьера нового автомобиля Xcite X-Cross 7 Состоялась премьера нового автомобиля Xcite X-Cross 7

На что жалуетесь?

Вернуться