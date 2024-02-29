Прокуратура подала в суд на Автодор за ямы на платной трассе М4

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Прокуратура Ростовской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В результате проверки было установлено, что покрытие трассы М-4 «Дон» не соответствует установленным требованиям и имеет многочисленные ямы и выбоины. Это создает угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения.
В прошлом году на трассе М-4 произошло 128 дорожно-транспортных происшествий, которые непосредственно связаны с повреждениями дорожного покрытия.
Однако государственная компания «Автодор» не принимает меры по устранению данных нарушений.
В связи с этим, прокуратурой было направлено исковое заявление в суд с требованием обязать «Автодор» привести дорогу в нормативное состояние. Прокуратура продолжает контролировать ход и результаты рассмотрения данного искового заявления.
Однако государственная компания «Автодор» не принимает меры по устранению данных нарушений.
В связи с этим, прокуратурой было направлено исковое заявление в суд с требованием обязать «Автодор» привести дорогу в нормативное состояние. Прокуратура продолжает контролировать ход и результаты рассмотрения данного искового заявления.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что обеспечивать безопасность на дорогах страны обязано правительство. Если государственная компания «Автодор» не выполняет свои обязательства, то механизмы и системы контроля за исполнением законов работают неэффективно. Поэтому правительству необходимо дать оценку, почему госкомпания не принимает меры или предпринимает их лишь после прокурорского вмешательства. По словам Кадакова, важно обеспечить более эффективный механизм для поддержания дорог в нормативном состоянии.
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Тогда не только в Ростовской области ямки заделают.