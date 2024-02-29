Прокуратура подала в суд на Автодор за ямы на платной трассе М4

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что обеспечивать безопасность на дорогах страны обязано правительство. Если государственная компания «Автодор» не выполняет свои обязательства, то механизмы и системы контроля за исполнением законов работают неэффективно. Поэтому правительству необходимо дать оценку, почему госкомпания не принимает меры или предпринимает их лишь после прокурорского вмешательства. По словам Кадакова, важно обеспечить более эффективный механизм для поддержания дорог в нормативном состоянии.