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Прокуратура подала в суд на Автодор за ямы на платной трассе М4

Прокуратура подала в суд на Автодор за ямы на платной трассе М4

Автор:
29 февраля 2024 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: m4   Автовсячина   Автодор   Суд   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   шоссе   яма   
1052
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Прокуратура Ростовской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В результате проверки было установлено, что покрытие трассы М-4 «Дон» не соответствует установленным требованиям и имеет многочисленные ямы и выбоины. Это создает угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения.

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Метки: m4   Автовсячина   Автодор   Суд   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   шоссе   яма   
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6  комментариев
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3k
STRiX Полчаса назад
Ну так эти паскуды только тарифы поднимать умеют, да карманы набивать, куда там до ремонта дорог.
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597
al-lav 23 минуты назад
Так может посадить надо кого-нибудь из директоров Автодора?
Тогда не только в Ростовской области ямки заделают.
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14k
Artem Полчаса назад
Ну как раз к сезону отпусков и начнут... Так и было задумано.
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1k
lafonten 36 минут назад
Да ладно...
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32k
Юрьевич 42 минуты назад
Вы ещё проверьте на платном участке соответствие дорожного полотна стандартам. Там проблемы с уклоном - во время дождя на дорожном покрытии образуются большие и довольно глубокие лужи. Там в дождь ездить просто опасно. И стоимость проезда запредельная уже.
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2k
Жирный бот Час назад
Это да, в Ростовской области трэш временами, хотя помоему на бесплатных участках..
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