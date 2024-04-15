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Задержание пьяного водителя-рецидивиста

Задержание пьяного водителя-рецидивиста

Автор:
15 апреля 2024 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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В Томске экипаж сотрудников ДПС во время несения службы заметил в районе проспекта Ленина движущийся со спущенным задним колесом автомобиль. Водитель проигнорировал сигнал об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.

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Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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9  комментариев
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4k
ProstoBoBka Час назад
Это потенциальный убийца на дороге, лишенный за управление авто пьяным, опять катается пьяным!
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20k
Bill 10 минут назад
Качество видео завораживает.
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1k
Андрей Граф 17 минут назад
просто дебил конченый
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1k
exam12 21 минуту назад
"В результате слаженных действий сотрудники полиции блокировали преследуемую машину"))? В чём, простите, заключается слаженность, да и действия в целом? Кататься с люстрой по городу, сопровождая убегающего? Да если бы не техническая исправность, ездил бы он в сопровождении пока бензин не закончился или не упоролся бы в кого-нибудь.
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11k
BarOb Полчаса назад
Купите уже Гайцам регистратор подороже, хотя-бы тыщи за 3
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14k
кот базилий Час назад
И опять сядет за руль, это больные люди
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1360 постов (1376 в горячем)

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