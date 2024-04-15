Задержание пьяного водителя-рецидивиста

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В Томске экипаж сотрудников ДПС во время несения службы заметил в районе проспекта Ленина движущийся со спущенным задним колесом автомобиль. Водитель проигнорировал сигнал об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.
К задержанию нарушителя, который во время завязавшейся погони своими резкими манёврами подвергал опасности окружающих, подключились ещё несколько патрульных автомобилей ГИБДД. Даже несмотря на порвавшуюся во время движения спущенную шину, лихач не оставлял попыток оторваться от автоинспекторов на трёх исправных колёсах, входя в крутые повороты.
В результате слаженных действий сотрудники полиции блокировали преследуемую машину в районе площади Соляной и задержали находившегося в ней водителя 1997 года рождения, ранее судимого за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По внешним признакам молодой человек вновь был нетрезв. От прохождения освидетельствования он отказался.
Инспекторы ДПС составили в отношении нарушителя несколько административных протоколов. Кроме того, рецидивист был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбуждённому в отношении него по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В результате слаженных действий сотрудники полиции блокировали преследуемую машину в районе площади Соляной и задержали находившегося в ней водителя 1997 года рождения, ранее судимого за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По внешним признакам молодой человек вновь был нетрезв. От прохождения освидетельствования он отказался.
Инспекторы ДПС составили в отношении нарушителя несколько административных протоколов. Кроме того, рецидивист был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбуждённому в отношении него по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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