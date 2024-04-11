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Lada Granta снова будет выпускаться с "автоматом", но не долго

Lada Granta снова будет выпускаться с "автоматом", но не долго

Автор:
11 апреля 2024 12:30
Сообщество : Автомир
Метки: Granta   Jatco   АКПП   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
1116
1
Тираж вынужденно ограничен, цена высокая, а выпускаться такая модификация будет всего год.

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Метки: Granta   Jatco   АКПП   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Этот заводишко единственное для чего существует это жрать бюджетные деньги. То на это, то на другое им подают и все исчезает в бездонной яме. Пристрелите уже его, чтоб не мучался и запустите на этих мощностях сборку китайцев.
P.S. 4-ступенчатый автомат в 21 веке это по настоящему мощно!
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2k
Леонид 37 минут назад
Все хотят закрыть автоваз, ибо им стыдно, хорошо попробуем в цифирки . 5000 автомобилей = 25 000 покрышек + 25 000 дисков + 30 000 стёкол+ 5000 000 кг металлов (сталь , алюминий, медь, чугун - которые надо добыть , переплавить, и обработать) + 20 000 литров моторного масла + и т.д. так вот к чему это я ? производство автомобилей это огромный комплекс предприятий . А вы хотите уничтожить целый сектор экономики, и отдать китайцам . Голва нужна не только для того что бы в неё есть.
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25k
Тигран Саркисян Час назад
Да ёб-аный стыд , этот завод бездонная яма , чёрная дыра млять .
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1192 поста (1184 в горячем)

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