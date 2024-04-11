Lada Granta снова будет выпускаться с "автоматом", но не долго

АВТОВАЗ уведомил о старте продаж Lada Granta, оснащённых классической автоматической трансмиссией, подразумевая под этим четырёхступенчатую коробку японской фирмы Jatco, которая ставилась на машину до февраля 2022 года.



Как известно, после перезапуска производства «Гранта» осталась только с родной механикой по причине обрыва связей с зарубежными поставщиками. Тем не менее по инерции запланированных ранее поставок за два года на заводе в Тольятти скопилось примерно 5 тысяч автоматов Jatco. Их хотели передать в отдел запчастей, но оказалось, что дилерам и сервисам такое количество не нужно. Тогда вазовское руководство приняло решение пустить эти коробки на конвейер.



Автоматом оснащаются седан Comfort Plus и лифтбек Club с 16-клапанным мотором мощностью 98 л. с. стоимостью от 1 176 900 и 1 247 900 рублей соответственно. Ценник утяжелился основательно. К примеру, Granta Club в аналогичной комплектации с МКПП продаются на 200 000 дешевле.



Ожидается, что при нынешних темпах сборки производство «грант» с автоматом займёт около года. В свободную продажу из намеченных 5 тысяч поступит и того меньше, поскольку несколько сотен единиц зарезервировано социальными службами для людей с ограниченными возможностями.