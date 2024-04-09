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Болид Формулы-1 Lotus-Climax Type 12 пустят с молотка

Болид Формулы-1 Lotus-Climax Type 12 пустят с молотка

Автор:
09 апреля 2024 16:36
Сообщество : Автомир
Метки: Lotus   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   ретро   формула 1   
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На аукционе Bonhams, который пройдёт 10 мая в Монако, выставят на торги спорткар, названный одним из самых исторически значимых для британского автоспорта. Это формульный болид Lotus-Climax Type 12, шасси №353, с которым знаменитая марка дебютировала в Формуле-1 в 1958 году. Выручить за редчайший спорткар от Lotus рассчитывают от 290 до 390 тысяч евро.
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Метки: Lotus   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   ретро   формула 1   
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Добрый Бабайка
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