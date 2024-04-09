Болид Формулы-1 Lotus-Climax Type 12 пустят с молотка

Lotus Type 12 стал первым одноместным трековым спорткаром, который разработал основатель марки Колин Чепмэн. Изначально эта модель проектировалась для гонок Формулы-2, но после ряда побед в этой серии в сезоне 1957 года компания Lotus решила попробовать свои силы в высшем дивизионе.



Сообразно регламенту младшей серии Lotus Type 12 был укомплектован полуторалитровым мотором. Правила Формулы-1 допускали применение двигателей объёмом до 2,5 литра, но такого силового агрегата у Lotus просто не было. Поэтому фирма Coventry Climax увеличила рабочий объём штатного мотора до 1960 кубических сантиметров: разработчики посчитали, что для сверхлёгкого шасси этого будет достаточно.



Всего было построено семь экземпляров Type 12, но аукционисты уверяют, что выставленный на продажу был первым. За рулём именно этого спорткара заводской гонщик Грэм Хилл (будущий двукратный чемпион мира) впервые выступил в гонках стандарта Формулы-1 за команду Lotus. Это произошло 3 мая 1958 года на британской трассе Сильверстоун в рамках гонки BRDC International Trophy, которая формально не относилась к чемпионату мира, но проводилась по формульным правилам. Полноценный дебют Lotus в F-1 состоялся двумя неделями позже — 18 мая в Монако. Команда использовала Type 12 в течение двух сезонов, но заметных успехов не добилась.



Шасси №353 после завершения заводской гоночной карьеры было продано частному гонщику и после этого неоднократно меняло как владельцев, так и место обитания. Сейчас, по данным аукционного дома, раритет находится в прекрасном состоянии, так как относительно недавно прошёл комплексную реставрацию.