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19-летняя пьяная женщина на Кайене разбила 10 автомобилей

19-летняя пьяная женщина на Кайене разбила 10 автомобилей

Автор:
09 апреля 2024 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   пьянь   
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Всего в машине находились трое человек, которые неслись по дороге на большой скорости. В какой-то момент автомобиль начал вилять и таранить припаркованные транспортные средства. Челябинск.
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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   пьянь   
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9  комментариев
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46k
Цыц тут у меня 50 минут назад
Называйте вещи правильно - не женщина, а мокрощелка в данном случае.
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25k
SolomonA 19 минут назад
Либо просто "девочке дали порулить", либо взяла на себя вину "я пьяная мне похрен". В любом случае - дура. Но и владельцу Кайена (а я так понимаю - это не ее Порш, а кого-то из двух других) должно прилететь за "предоставление управления лицу, заведомо не имеющему права управления" и "находящемуся в алкогольном опьянении"...
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17k
ron Полчаса назад
попали люди, жалко
повесить сучку? так она там всю виселицу обоссыт...
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35k
Юр21 Полчаса назад
Хозяева жизни, мать их...
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12k
Б.Касторский 40 минут назад
Вот не понять мне пьяных за рулём. Я понимаю, сейчас ринутся доказывать, что "с кем не бывает!", наверное, такое же пьяное быдло, но зайди в приложение и удивись как дёшево стоит такси или насколько дешевле будет "трезвый водитель".
Ведь проспится и удивится тому как дорого погуляла на своих покатушках. 10 автомобилей на нормальный ремонт, учитывая нынешние цены. Никакого ОСАГО не хватит.
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2k
просто программист 47 минут назад
Ничего, насосёт и на ремонт
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11k
МихА 48 минут назад
ГАДИНА
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1333 поста (1352 в горячем)

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