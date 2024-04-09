19-летняя пьяная женщина на Кайене разбила 10 автомобилей

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Всего в машине находились трое человек, которые неслись по дороге на большой скорости. В какой-то момент автомобиль начал вилять и таранить припаркованные транспортные средства. Челябинск.
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повесить сучку? так она там всю виселицу обоссыт...
Ведь проспится и удивится тому как дорого погуляла на своих покатушках. 10 автомобилей на нормальный ремонт, учитывая нынешние цены. Никакого ОСАГО не хватит.