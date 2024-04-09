19-летняя пьяная женщина на Кайене разбила 10 автомобилей

Всего в машине находились трое человек, которые неслись по дороге на большой скорости. В какой-то момент автомобиль начал вилять и таранить припаркованные транспортные средства. Челябинск.

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Всего в машине находились трое человек, которые неслись по дороге на большой скорости. В какой-то момент автомобиль начал вилять и таранить припаркованные транспортные средства. Челябинск. 2024-04-09T11:15:48+03:00 Пропустить