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АвтоВАЗ планирует ощутимо снизить цены на новые Лады

АвтоВАЗ планирует ощутимо снизить цены на новые Лады

Автор:
04 апреля 2024 12:32
Сообщество : Автомир
Метки: Granta   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   Приора   авто   автозавод   автомир   автомобили   машина   цены   
3973
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С 1 мая будут пересмотрены рекомендованные розничные цены на модели Lada Vesta, Granta и Niva. АвтоВАЗ планирует снизить стоимость автомобилей до 20%

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Метки: Granta   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   Приора   авто   автозавод   автомир   автомобили   машина   цены   
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25  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Серьезно? Если так, это заслуживает уважения. А то цены на ВАЗ реально задрали.
Я не поклонник отечественного автопрома, но смотреть на цены неприятно.
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8k
Мегапихель Полминуты назад
На 3 дня опоздали с инфой
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874
Quantimus 18 минут назад
Месяц-два побалуются и снова вверх поползёт.
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1k
Просто чувак в интернете 21 минуту назад
VESTA SW CROSS за 1.2 я бы взял.
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8k
Oleg 22 минуты назад
"цена на Lada Vesta составит 991 900 рублей" - но её надо будет толкать, чтобы машина ехала надо будет доплатить пол миллиона, кондёр - еще пол миллиона... автоваз не изменить.
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8k
Николай Полчаса назад
Допы теперь в ход пойдут с надбавкой в 200%
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565
А П Полчаса назад
Планирую белую акулу поймать живьем, что бы привезти ее в океанариум.
Планирую в космос слетать на пару дней.
Много чего планировать можно.
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6k
Станислав Полчаса назад
АвтоВАЗ снизил цену!!!!! как и просили ... не благодарите!

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5k
Роман Полчаса назад
топ менеджера уволят штоле?
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8k
Puans-on 37 минут назад
Благодаря общим усилиям удалось предотвратить падение цен на бензин при падении цен на нефть.
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26k
ЦСКА 41 минуту назад
Автодилеры этот "пробел" восполнят...Антикор, свистопляска, "охранная система"! Далее по узлам-улучшенные и усилинные, за деньги непосильные! Козлы!
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92
ГТА Форевер 52 минуты назад
Существенно это 0,5% ?
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80
MrPalych 53 минуты назад
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69k
Андрей Час назад
Планировать-то они, конечно, планируют... А что до реализации планов - посмотреть будем, как бы не выросли цены в результате запланированного снижения. И китайцы Автовазу не конкурент, у тех тоже цены вверх рванули совсем недавно.
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39k
albedo Час назад
На мой взгляд - копирка шутки от 1 апреля.
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17k
Kostick Час назад
ну если новость не останется на бумаге, то вполне себе. ибо ниву коротышку брать от 1,2 ляма, перебор имхо.
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633
Guilty Pleasure Час назад
Даешь весту на автомате и с кондеем за полляма!
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55k
Андрей 2 часа назад
Б\у ВАЗы сейчас должны заполонить рынок. Все захотят продаться до подешевления.
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39k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Да не утильсбор здесь роль играет, а китайцы. Нах нужен этот хлам, когда есть альтернатива, более совершенная и практически за те же деньги? И утильсбор не идёт в карман автоваза, стало быть цены они скидывают из своей чудо-наценки. Лучше пусть реальную стоимость своих тазиков назовут
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17k
Совранский 2 часа назад
С 1 мая будут пересмотрены рекомендованные розничные цены на модели Lada Vesta, Granta и Niva. АвтоВАЗ планирует снизить стоимость автомобилей до 20% (с) - прошу уточнить: Какого года?
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3k
Жирный бот 2 часа назад
Да да, мы верим.. "Вы повысьте утильсбор, мы никоим образом цены не поднимем", "Вы повысьте утильсбор, уже в 3ий раз, а мы цены снизим"...
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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