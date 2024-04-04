АвтоВАЗ планирует ощутимо снизить цены на новые Лады

3973
1
С 1 мая будут пересмотрены рекомендованные розничные цены на модели Lada Vesta, Granta и Niva. АвтоВАЗ планирует снизить стоимость автомобилей до 20%
Снижение цен на автомобили связывают с увеличением в апреле компенсации утильсбора в зависимости от уровня локализации. Тарифы на компенсацию утильсбора Минпромторг пересмотрел по предложению АвтоВАЗа.
Исходя из информации доступной на данный момент, базовая версия Lada Granta будет стоить 559 900 рублей, начальная цена на Lada Vesta составит 991 900 рублей, а самая доступная модель Niva будет иметь цену 663 900 рублей.
Окончательные цифры новых рекомендованных розничных цен находятся на этапе согласования и могут быть пересмотрены в сторону уменьшения. Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственный источник на предприятии.
Исходя из информации доступной на данный момент, базовая версия Lada Granta будет стоить 559 900 рублей, начальная цена на Lada Vesta составит 991 900 рублей, а самая доступная модель Niva будет иметь цену 663 900 рублей.
Окончательные цифры новых рекомендованных розничных цен находятся на этапе согласования и могут быть пересмотрены в сторону уменьшения. Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственный источник на предприятии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Porsche 911 Carrera RS 1972 года почти без пробега оценили в 1 000 000 долларов
- Электромобиль Zeekr 001 установил рекорд по скорости зарядки
- Электрокар Xiaomi SU7 протестировали и сравнили с конкурентами от Zeekr, BYD, Tesla, Nio
- Краш-тесты будут видны насквозь. К делу подключили рентгеновский аппарат
- Panoz уйдёт с молотка
Новости партнёров
реклама
Я не поклонник отечественного автопрома, но смотреть на цены неприятно.
Планирую в космос слетать на пару дней.
Много чего планировать можно.