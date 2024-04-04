АвтоВАЗ планирует ощутимо снизить цены на новые Лады

Снижение цен на автомобили связывают с увеличением в апреле компенсации утильсбора в зависимости от уровня локализации. Тарифы на компенсацию утильсбора Минпромторг пересмотрел по предложению АвтоВАЗа.



Исходя из информации доступной на данный момент, базовая версия Lada Granta будет стоить 559 900 рублей, начальная цена на Lada Vesta составит 991 900 рублей, а самая доступная модель Niva будет иметь цену 663 900 рублей.



Окончательные цифры новых рекомендованных розничных цен находятся на этапе согласования и могут быть пересмотрены в сторону уменьшения. Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственный источник на предприятии.