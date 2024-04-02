25 старых и разбитых автомобилей, получивших шанс на вторую жизнь

«Мы также арендуем здание через дорогу, в котором находятся кузовной цех и мастерская по ремонту автомобилей. Наш клиент купил машину в таком состоянии, потому что думал, что сможет починить ее задешево. Она упала с автовоза. Работа над машиной заняла больше года. Моему брату пришлось делать заднее сиденье с нуля из пенопласта. Он сфотографировал сиденье и начал с него. Один из наших сотрудников сшил чехлы. Довольно много сидений от VW».