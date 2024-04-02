25 старых и разбитых автомобилей, получивших шанс на вторую жизнь

Reddit-сообщество Carporn — услада для глаз тех, кто любит автомобили, старые автомобили и, особенно, отреставрированные автомобили. Залипнуть, рассматривая фотографии «до и после», можно очень надолго!
2. «Заплатил 1000 долларов за 72-ю Ghia, которая 5 лет простояла во дворе под деревом. Шерстяной круг для полировки на высокой скорости и состав для полировки/шлифовки»
4. «Я нашел ржавую "моргуновку" (СеАЗ С-3А 1960 года) в гараже своего соседа, установил бесступенчатую коробку передач и сделал из нее "конфетку"»
7. «Тетя друга подарила мне машину своего покойного отца. "Если ты думаешь, что сможешь завести ее, ты можешь ее забрать"»
9. «Оригинальный автомобиль, который мой дедушка приобрел в 16 лет: 5-оконное купе Chevy 31-го года, которое было отреставрировано им и моим отцом»
10. «Вот мой отец и его фотографии до и после реставрации автобуса 65-го года. Он очень гордится им»
13. «До, во время и после 6-летней реставрации и кастомизации моего "Жука" 1967 года выпуска»
14. «Чуть больше двух лет назад я начал свой первый крупный проект — неработающий Triumph TR4A 1967 года. Вот "до" и "после"»
17. «Я не умею рисовать, но считаю это своим произведением искусства. Восстановил классический Stingray в своем гараже»
20. «Раритетный Mustang GT500 1967 года получил второй шанс на жизнь. А женщины говорят, что мы мало плачем»
22. «До и после. Я работаю в семейной мастерской по ремонту стекол, салонов, люков и кабриолетов...»
«Мы также арендуем здание через дорогу, в котором находятся кузовной цех и мастерская по ремонту автомобилей. Наш клиент купил машину в таком состоянии, потому что думал, что сможет починить ее задешево. Она упала с автовоза. Работа над машиной заняла больше года. Моему брату пришлось делать заднее сиденье с нуля из пенопласта. Он сфотографировал сиденье и начал с него. Один из наших сотрудников сшил чехлы. Довольно много сидений от VW».
24. «79-я модель Vette, машина моего отца. Мы как-то потратили целую зиму, чтобы восстановить и модифицировать ее»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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