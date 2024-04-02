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25 старых и разбитых автомобилей, получивших шанс на вторую жизнь

25 старых и разбитых автомобилей, получивших шанс на вторую жизнь

Автор:
02 апреля 2024 15:45
Сообщество : Автомир
Метки: автомобильное   авторемонт   до и после   красота   ремонт авто   реставрация авто   реставрация машин   увлечения   хобби   
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Reddit-сообщество Carporn — услада для глаз тех, кто любит автомобили, старые автомобили и, особенно, отреставрированные автомобили. Залипнуть, рассматривая фотографии «до и после», можно очень надолго!

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«Мы также арендуем здание через дорогу, в котором находятся кузовной цех и мастерская по ремонту автомобилей. Наш клиент купил машину в таком состоянии, потому что думал, что сможет починить ее задешево. Она упала с автовоза. Работа над машиной заняла больше года. Моему брату пришлось делать заднее сиденье с нуля из пенопласта. Он сфотографировал сиденье и начал с него. Один из наших сотрудников сшил чехлы. Довольно много сидений от VW».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автомобильное   авторемонт   до и после   красота   ремонт авто   реставрация авто   реставрация машин   увлечения   хобби   
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