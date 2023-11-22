25 звёзд шоу-бизнеса и их «побочные» таланты

Джейми Фокс — этого человека нужно изучать, он потрясающий актер высочайшего класса, он поет как ангел, он потрясающий стендап-комик, а его пародии — точное попадание в цель!

Он также пианист с классическим образованием (учился в колледже на стипендию). И режиссер и продюсеры фильма «Рэй» не знали об этом, предлагая ему роль Рэя Чарльза.