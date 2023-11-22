25 звёзд шоу-бизнеса и их «побочные» таланты

Одна из самых замечательных вещей в людях — это то, насколько они многогранны. У каждого из нас есть множество различных навыков, талантов и увлечений, которыми мы можем удивить мир. И звезды шоу-бизнеса — не исключение.
Недавно в интернет-сообществе r/AskReddit состоялась дискуссия о том, какие скрытые навыки и умения знаменитостей могли бы привести их к успеху... если бы они уже не были звёздами.
Брайан Мэй — гитарист мирового уровня в группе Queen, а также во многих сольных проектах. А еще у него есть докторская степень по астрофизике и его всерьез рассматривают как исследователя межпланетной пыли. Это не какая-то «почетная» степень, а самая настоящая. Диссертация Брайана Мэя называется "Исследование радиальных скоростей в облаке зодиакальной пыли". Он является приглашенным исследователем в Имперском колледже.
Вигго Мортенсен свободно владеет английским, испанским, датским, французским и многими другими языками. Он рисует, выпустил три джазовых альбома, невероятно искусный наездник, написал книгу стихов. До сих пор пишет стихи. Его фотографии участвовали в выставках, он занимается серфингом, часто сам выполняет все трюки и очень легко овладел фехтованием.
Заложила основу для Bluetooth. Да и вообще для многих видов радиопередачи. Она сделала это во время Второй мировой войны, чтобы радиостанции не создавали помех.
Терри Крюс на самом деле очень талантливый художник. Раньше он делал зарисовки для зала суда. В некоторых сериях «Бруклина 99» это было показано. Он также играет в футбол, хорошо играет на флейте, проектирует мебель, и так далее. Человек многих талантов.
Натали Портман занималась научной карьерой в области нейронаук параллельно со своей актерской карьерой. Она поступила в Гарвард благодаря академическим способностям (получала высокие оценки по академическим предметам на протяжении всей средней школы) и стала соавтором научных работ.
Хью Лори, которого большинство знает как актера и сценариста, также пишет книги и является искусным джазовым пианистом. Музыкой он занимается с детства.
Мэтью Перри был теннисистом национального рейтинга в Канаде (топ-20 в одиночном разряде, топ-10 в парном разряде).
Джейми Фокс — этого человека нужно изучать, он потрясающий актер высочайшего класса, он поет как ангел, он потрясающий стендап-комик, а его пародии — точное попадание в цель!
Он также пианист с классическим образованием (учился в колледже на стипендию). И режиссер и продюсеры фильма «Рэй» не знали об этом, предлагая ему роль Рэя Чарльза.
Этот человек имеет степень магистра в области химического машиностроения. Он свободно владеет шведским и английским языками, а также в меньшей степени французским, немецким, итальянским, японским и испанским.
Джина Дэвис занималась стрельбой из лука и едва не попала в олимпийскую сборную 2000 года.
Стив Мартин — комедийный актер, но также известный серьезный банджоист.
Ник Офферман — опытный столяр.
Кен Чон отказался от врачебной практики в Калифорнии, чтобы заняться актерской деятельностью.
Не так давно Том Харди неожиданно появился на турнире по джиу-джитсу и выиграл его.
У Кристофера Ли была довольно успешная военная карьера.
Джек Джонсон был вторым в мире по серфингу, затем сломал лодыжку и стал музыкантом, занимающим первые места в чартах.
Дуэйн Джонсон. Если бы он не был актером, он мог бы стать рестлером. Чувак сложен как скала.
Ванилла Айс занял 6-е место в мире по гонкам на гидроциклах.
Этот парень — музыкант, действующий вокалист группы My Chemical Romance. А еще он автор серии комиксов «Академия Амбрелла», по которой снят одноименный сериал.
Питер Уэллер хорошо известен по фильму «Робокоп», но он также является серьезным искусствоведом, имеющим докторскую степень по итальянскому Возрождению.
Музыкант Брайан Адамс сделал карьеру фотографа и получил множество наград. Его даже попросили сфотографировать королеву Елизавету во время ее золотого юбилея.
Брюс Дикинсон из Iron Maiden. Также он был пилотом, не бывшим, а имеющим коммерческий рейтинг и работающим на авиаперевозчика. Совершил несколько «громких» вылетов, включая эвакуацию британских граждан из зон конфликтов. Иногда пилотирует собственные самолеты группы, один из самых известных — Boeing 747 с ливреей Iron Maiden "Ed Force One". Имеет собственную компанию по обучению пилотов и обслуживанию самолетов.
Энтони Хопкинс — признанный композитор классической музыки и пианист.
Дженнифер Тилли выиграла множество профессиональных турниров по покеру.
Роуэн Аткинсон — очень хороший водитель. Настоящий профессионал. Некоторые считают его вторым лучшим из знаменитостей водителем Top Gear. Он мог бы стать гонщиком.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Бл.ять,железный аргумент.Автор,хоть бы в педивикию заглянул.
Джонсон окончил обучение в университете в 1995 году, получив степень бакалавра по криминологии и психологии.
В натуре мультголова.Ты не баба случайно?
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Пи.здец достижение.
А если серьёзно,каждый человек становится тем,кем ему предначертано быть судьбой.Вы можете извиваться как угри на сковородке,но всё равно вас приведут к тому,что нужно,а не то что вы хотите.
В 1963 году в Массачусетском технологическом институте защитил диссертацию на тему
Управление сближением космических аппаратов на орбите.