Автобус с пассажирами столкнулся с поездом в Камбодже

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Все 45 пассажиров, ехавших в автобусе из Пномпеня на границу Камбоджи и Таиланда, травмированы, пятеро из них в критическом состоянии. Машинист поезда несколько раз подавал звуковой сигнал, но водитель автобуса его не услышал. Как пишут местные сми - из-за использования устаревших железнодорожных путей поезда в Камбодже обычно курсируют со скоростью от 30 до 40 километров в час.
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