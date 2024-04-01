Автобус с пассажирами столкнулся с поездом в Камбодже

Все 45 пассажиров, ехавших в автобусе из Пномпеня на границу Камбоджи и Таиланда, травмированы, пятеро из них в критическом состоянии. Машинист поезда несколько раз подавал звуковой сигнал, но водитель автобуса его не услышал. Как пишут местные сми - из-за использования устаревших железнодорожных путей поезда в Камбодже обычно курсируют со скоростью от 30 до 40 километров в час.

0

Все 45 пассажиров, ехавших в автобусе из Пномпеня на границу Камбоджи и Таиланда, травмированы, пятеро из них в критическом состоянии. Машинист поезда несколько раз подавал звуковой сигнал, но водитель автобуса его не услышал. Как пишут местные сми - из-за использования устаревших железнодорожных путей поезда в Камбодже обычно курсируют со скоростью от 30 до 40 километров в час. 2024-04-01T09:05:53+03:00 Пропустить