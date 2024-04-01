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Автобус с пассажирами столкнулся с поездом в Камбодже

Автобус с пассажирами столкнулся с поездом в Камбодже

Автор:
01 апреля 2024 09:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   Камбоджа   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   
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Все 45 пассажиров, ехавших в автобусе из Пномпеня на границу Камбоджи и Таиланда, травмированы, пятеро из них в критическом состоянии. Машинист поезда несколько раз подавал звуковой сигнал, но водитель автобуса его не услышал. Как пишут местные сми - из-за использования устаревших железнодорожных путей поезда в Камбодже обычно курсируют со скоростью от 30 до 40 километров в час.
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Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   Камбоджа   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   
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