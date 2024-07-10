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Это называется «не пропустил»?

Это называется «не пропустил»?

Автор:
10 июля 2024 10:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   скорая помощь   слепой   
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В Воронеже 19-летний водитель платной скорой помощи куда-то очень торопился и столкнулся с 47-летним водителем на аналогичном автомобиле Хюндай Гранд Старекс. Пострадала 47-летняя пассажирка "гражданского" автомобиля. Самое любопытное в этой истории, что виноватым пытаются сделать 47-летнего водителя, который якобы не пропустил скорую помощь!
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   скорая помощь   слепой   
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57  комментариев
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6k
Денис 15 часов назад
ПДД 3.1
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.

Ключевое второе предложение.
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479
Желание враг мудрости 5 часов назад
Мне кажется, что все равно скорая не вписалась бы в поворот.
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14k
Vital Idol 6 часов назад
дык, скорая об него тормозила! озвучка на "платной скорой" говорит сама за себя...
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735
Const67 8 часов назад
Скорость большая, как он планировал вписаться в поворот на этом сарае?
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17
Николай 9 часов назад
Я не понял. Скорая ехала прямо. Водитель не уступил ей дорогу. Выехал на перекрёсток, хоть наверняка слышал сирену. Однозначно виновен. Нечего выезжать на перекрёсток и перекрывать дорогу пересекающей перекрёсток скорой.
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8k
Neo 10 часов назад
Так там нет перекрестка! Он бы въ36@лся в любом случает. Т0рмаза не заработали, сука!
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606
Александр Портениер 11 часов назад
Кто этого [мат] за руль скорой пустил.
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529
Сергей Поздняков 12 часов назад
Платная скорая? То есть, это коммерческая медорганизация? С какого счастья у него привилегии на дороге? Они просто делают бизнес - не вижу нужды им в этом помогать. Требование пропускать спецтранспорт должно распространяться только на гос.организации.
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1k
Вир Норин 12 часов назад
А какого ответа ждала мегамозг от мёртвых?
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12k
Zhora 12 часов назад
Я воронежец и хорошо знаю это место. Малолетний долбо.ё.б за рулём скорой в принципе не смог бы вписаться в этот поворот на такой скорости. Особенно с учётом того, что дорога мокрая и едет он на Старексе, а не на БМВ.
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11k
Сергей Попов 12 часов назад
Водитель "скорой" однозначно виновен.
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315
Михаил Сергей Попов 5 часов назад
"водитель"
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17k
Александр Н. 13 часов назад
У кого-то есть сомнение, что это чучело, на такой скорости, вписалось бы в поворот, даже если бы там никого не было?
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65k
Олег 13 часов назад
Насколько я знаю, то на скорой желательно иметь категорию "D", а её можно получить только с 21 года. Кто взял писюна на ответственную должность?
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291
Александр Вьюшков 13 часов назад
Нашел это место на яндекс-картах. Пересечение Бурденко и Ленина. У гражданского знак "уступи дорогу", а лихача на скорой - "главная дорога". Ситуация, честно сказать, не однозначная. Хотя, моё мнение - скорая ехала со звуком, по главной, а отклонился он, скорее всего, чтобы избежать столкновения, но и тот встал. Посмотреть бы финал разбора.

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28
Termitiy Александр Вьюшков 12 часов назад
так он подъезжал к этому перекрестку (которое по сути примыкание дорог) когда уже там был второй водитель
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11k
Игорь 14 часов назад
Дебил в GTA не наигрался?
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20k
Роберт Шекли 14 часов назад
Сдается мне, что он так и так не вписался бы в поворот
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1k
Андрей Еделькин 14 часов назад
Не ужели так плохи дела на скорой что берут на работу 19 летних иносраных спецов!
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908
Глеб AZ 14 часов назад
Кому-то папы дарят бентли, вертолёты и яхты, а этому бедняге просто не повезло - машинку скорой помощи...
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2k
Женя Женя78 14 часов назад
куда оно летело вообще не понятно?
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27k
Sheir 14 часов назад
На 23-ей секунде слышно как водитель скорой говорит "блад, тормазы не заработали, сука". С характерным акцентом, не присущим коренным воронежцам. Исходя из чего делаем вывод, что за рулем был иностранный специалист. Я бы спросил с тех, кто посадил за руль машины со спецсигналами, 19-летнего погонщика осла. По видео- с первой секунды понятно, что он не доедет до пункта назначения
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2k
CAIIIKA1908 15 часов назад
У скорой хоть и главная дорога, но поворачивать надо в правый ряд, а он протаранил бусик, который ехал во втором.
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28
Termitiy CAIIIKA1908 12 часов назад
может там не перекресток , а примыкание? Есть такое понятие? надо смотреть сверху на разметку
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1610 постов (1629 в горячем)

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