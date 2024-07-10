Это называется «не пропустил»?

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В Воронеже 19-летний водитель платной скорой помощи куда-то очень торопился и столкнулся с 47-летним водителем на аналогичном автомобиле Хюндай Гранд Старекс. Пострадала 47-летняя пассажирка "гражданского" автомобиля. Самое любопытное в этой истории, что виноватым пытаются сделать 47-летнего водителя, который якобы не пропустил скорую помощь!
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Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.
Ключевое второе предложение.