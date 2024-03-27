Танком в бочину за проезд на красный

В Нижнем Тагиле водитель легковушки хотел проскочить на "красный" перед танком, но в последний момент испугался и остановился прямо перед едущей боевой машиной. В пресс-службе «Уралвагонзавода» сообщили, что их танк двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона на разрешающий сигнал светофора.



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