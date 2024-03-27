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Танком в бочину за проезд на красный

Танком в бочину за проезд на красный

Автор:
27 марта 2024 08:52
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   светофор   танк   
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В Нижнем Тагиле водитель легковушки хотел проскочить на "красный" перед танком, но в последний момент испугался и остановился прямо перед едущей боевой машиной. В пресс-службе «Уралвагонзавода» сообщили, что их танк двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона на разрешающий сигнал светофора.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   светофор   танк   
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13  комментариев
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10k
SuperTroll 52 минуты назад
Ало, мама, я в дтп попал..с танком! Это Россия, детка)))
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ron 4 минуты назад
танк-то, надеюсь, не поцарапали? ))
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2k
lyubov 7 минут назад
Бойся военного водителя со всех сторон!)
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1k
Павел Кузнецов 9 минут назад
на каждом перекрёстке нужно установить знак: осторожно, танк
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12k
Властелин 11 минут назад
Интересно что там вообще делает светофор
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19k
banzai7 11 минут назад
Танку пофиг. Он по КАСКО застрахован )
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2k
Ивлар Полчаса назад
Экипаж танка идиоты. Надо было дальше ехать не сбавляя скорости. А вдруг это не просто водятел был бы? А из соседней машины выскочили бы ребята с целью поджечь танк или захватить его?
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3k
lekha-fil 50 минут назад
Ну озвучка... .
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8k
Андрей 56 минут назад
ему ещё очень повезло. могли бы и в асфальт закатать
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46
Nat Час назад
У пилота легковушки приступ бессмертия был что-ли?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1284 поста (1303 в горячем)

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