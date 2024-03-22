Нежданчик прилетел от грузовика

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ДТП произошло на южном обходе Владимира. Как пишет автор видео - повреждены бампер, решётка радиатора, накладки. Тут одновременно и не повезло, что такое произошло, и повезло, что так легко отделался.
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Честно слово! А то я смотрю, вы мне не верите? )))