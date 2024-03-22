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Нежданчик прилетел от грузовика

Нежданчик прилетел от грузовика

Автор:
22 марта 2024 10:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузорвик   машина   обидно   
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ДТП произошло на южном обходе Владимира. Как пишет автор видео - повреждены бампер, решётка радиатора, накладки. Тут одновременно и не повезло, что такое произошло, и повезло, что так легко отделался.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузорвик   машина   обидно   
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2  комментария
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ron 20 минут назад
Вот точно также с брезента на кузове мне прилетел напильник без ручки. Я наблюдал его полет как в замедленном вино и тормозил так, что чуть педаль не погнул. В итоге он ударился куда-то спереди и тут я остановился. Вышел оценить уровень повреждений и - о, чудо! - о застрял в пластиковой решетке радиатора, не дотянув до самого радиатора пару сантиметров!
Честно слово! А то я смотрю, вы мне не верите? )))
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777
Шурман 39 минут назад
Мне из под грузовика шарик от подшипника прилетал , хорошо в стойку вошел , стекло в трещинах и дырка в стойке , матери кусок двп прилетал там по тяжелому было , бампер под замену , решетку тоже и радиатор и еще что то там .
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1265 постов (1283 в горячем)

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