Нежданчик прилетел от грузовика

ДТП произошло на южном обходе Владимира. Как пишет автор видео - повреждены бампер, решётка радиатора, накладки. Тут одновременно и не повезло, что такое произошло, и повезло, что так легко отделался.

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ДТП произошло на южном обходе Владимира. Как пишет автор видео - повреждены бампер, решётка радиатора, накладки. Тут одновременно и не повезло, что такое произошло, и повезло, что так легко отделался. 2024-03-22T10:59:50+03:00 Пропустить