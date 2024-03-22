Мы конечно ему "верим"

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ДТП произошло в Красноярске на 60 Лет Октября. По словам водителя старенькой "девятки", у машины отказали тормоза, поэтому ему пришлось выехать на встречную полосу.
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