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Мы конечно ему "верим"

Мы конечно ему "верим"

Автор:
22 марта 2024 09:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречка   машина   
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ДТП произошло в Красноярске на 60 Лет Октября. По словам водителя старенькой "девятки", у машины отказали тормоза, поэтому ему пришлось выехать на встречную полосу.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречка   машина   
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3  комментария
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Бэмсяра 51 минуту назад
а тормоза отказали видимо сразу после выезда авто.... Правда не у машины а у водятела....
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кот базилий 52 минуты назад
И на разгон пошел без тормозов.В башке у него отказало
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1265 постов (1283 в горячем)

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