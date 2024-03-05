Похоже, что умер он ещё до ДТП

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Возле поселка Волжский в Самарской области автомобиль Форд Фьюжн выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями КамАЗ и Хонда Пилот. 67-летний водитель Форда погиб на месте. Два его пассажира получили травмы. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор очевидца.
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Видимо так и есть. Может и не умер, но явно что-то случилось.