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Похоже, что умер он ещё до ДТП

Похоже, что умер он ещё до ДТП

Автор:
05 марта 2024 12:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Возле поселка Волжский в Самарской области автомобиль Форд Фьюжн выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями КамАЗ и Хонда Пилот. 67-летний водитель Форда погиб на месте. Два его пассажира получили травмы. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор очевидца.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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1  комментарий
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АнтонПолднев 22 минуты назад
Похоже, что умер он ещё до ДТП(с)
Видимо так и есть. Может и не умер, но явно что-то случилось.
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