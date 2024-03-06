Отвлёкся от дороги и устроил серьёзное ДТП

На 5 километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский под Тюменью автомобиль Хюндай въехал в стоящий на правой крайней полосе большегруз МАН. От удара Хюндай отбросило на Шевроле Ланос. В ДТП погибла 49-летняя пассажирка автомобиля Хюндай. 21-летний водитель этого автомобиля ранен, его стаж за рулём менее полугода. В аварии также ранена пассажирка Шевроле.

0

На 5 километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский под Тюменью автомобиль Хюндай въехал в стоящий на правой крайней полосе большегруз МАН. От удара Хюндай отбросило на Шевроле Ланос. В ДТП погибла 49-летняя пассажирка автомобиля Хюндай. 21-летний водитель этого автомобиля ранен, его стаж за рулём менее полугода. В аварии также ранена пассажирка Шевроле. 2024-03-06T10:24:10+03:00 Пропустить