Отвлёкся от дороги и устроил серьёзное ДТП

795
2
1
На 5 километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский под Тюменью автомобиль Хюндай въехал в стоящий на правой крайней полосе большегруз МАН. От удара Хюндай отбросило на Шевроле Ланос. В ДТП погибла 49-летняя пассажирка автомобиля Хюндай. 21-летний водитель этого автомобиля ранен, его стаж за рулём менее полугода. В аварии также ранена пассажирка Шевроле.
Ссылки по теме:
- Решил искать удачу на встречной полосе
- Похоже, что умер он ещё до ДТП
- Наехал на люк и сильно повредил автомобиль
- Момент жёсткого столкновения Porsche и OMODA в Кемерове
- Плохо закреплённые бетонные плиты стали причиной смертельного ДТП
Новости партнёров
реклама