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Отвлёкся от дороги и устроил серьёзное ДТП

Отвлёкся от дороги и устроил серьёзное ДТП

Автор:
06 марта 2024 10:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   слепой водитель   смертельное ДТП   
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На 5 километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский под Тюменью автомобиль Хюндай въехал в стоящий на правой крайней полосе большегруз МАН. От удара Хюндай отбросило на Шевроле Ланос. В ДТП погибла 49-летняя пассажирка автомобиля Хюндай. 21-летний водитель этого автомобиля ранен, его стаж за рулём менее полугода. В аварии также ранена пассажирка Шевроле.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   слепой водитель   смертельное ДТП   
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