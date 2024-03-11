FISHKINET
Сообщество Аварии 7751 пост • 564 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Несчастный случай с велосипедистом в Санкт-Петербурге

Несчастный случай с велосипедистом в Санкт-Петербурге

Автор:
11 марта 2024 12:54
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   смертельное ДТП   
757
1
1
В Санкт-Петербурге велосипедист двигаясь по Крестовскому проспекту врезался в открывшуюся дверь припаркованной машины, после чего его отбросило на проезжую часть, прямо под колеса кроссовера Вольво. Велосипедист погиб на месте аварии.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Александр Полчаса назад
Да потому что не место этим велосипедистам и прочей мелочи на проезжей части.. Велосипедисту - земля пухом, но вот какая радость в данном случае от осознания, что ты, верояно, был прав??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
36k
Max Z Shtirlic 18 минут назад
Русский охотник - плохой охотник!!
Если б чукча дверь не открыл - ушёл бы велосипедист! Как пить дать ушёл бы!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn Полчаса назад
Когда таджик ммашник убил русского и на днях ему дали несколько месяцев за причинение смерти по неосторожности - то там, в моем понимании, умышленное убийство, он специально ломал горло, умышлено причинял вред. Надеюсь судью лишат неприкосновенности и посадят. А вот здесь, думаю, именно эта статья, причинение смерти по неосторожности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Олег Полчаса назад
да,с..... ситуация. Двухколёсный выскочил из слепой зоны и водила открыл дверь не вовремя. А у вольво не было времени даже среагировать....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52392



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме решили бороться с "фанерой"
В Госдуме решили бороться с "фанерой"
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она назвала его «мужчиной»
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она...
Набирающие популярность в сообществах
Этот "Полет" - настоящий шедевр часового искусства СССР
Этот "Полет" - настоящий шедевр часового искусства СССР
Австралийские фермеры вырубают миллионы виноградных лоз из-за переизбытка вина
Австралийские фермеры вырубают миллионы виноградных лоз из-за переизбытка вина
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#история#факты#Еда#кот#аварии#знаменитости#сарказм
#животные#собака#СССР#8 марта#Девушка#кино#отношения#автомобили#оскар#авто аварии
#забавно#Юмор#в мире#интересно#полиция#США#кошка#ДТП#падение#автомир
Как оживить старенький Шевроле Blazer Как оживить старенький Шевроле Blazer Летел быстрее своего ангела-хранителя Летел быстрее своего ангела-хранителя Плохо закреплённые бетонные плиты стали причиной смертельного ДТП Плохо закреплённые бетонные плиты стали причиной смертельного ДТП Решил искать удачу на встречной полосе Решил искать удачу на встречной полосе И как от такого увернуться? И как от такого увернуться? Похоже, что умер он ещё до ДТП Похоже, что умер он ещё до ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться