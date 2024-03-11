Несчастный случай с велосипедистом в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге велосипедист двигаясь по Крестовскому проспекту врезался в открывшуюся дверь припаркованной машины, после чего его отбросило на проезжую часть, прямо под колеса кроссовера Вольво. Велосипедист погиб на месте аварии.

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