16-летний призёр чемпионата России по картингу угнал и затоталил Мерседес родителей

В субботу рано утром 16-летний призёр чемпионата России по картингу сел за руль отцовского Mercedes-Benz GLS 350 и поехал кататься по столице. Но не справился с управлением и на скорости вылетел на кольцо на улице Дыбенко в Ховрино, машину перевернуло несколько раз.