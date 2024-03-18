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16-летний призёр чемпионата России по&nbsp;картингу угнал и&nbsp;затоталил Мерседес родителей

16-летний призёр чемпионата России по картингу угнал и затоталил Мерседес родителей

Автор:
18 марта 2024 11:38
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes Benz   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   картинг   машина   
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В субботу рано утром 16-летний призёр чемпионата России по картингу сел за руль отцовского Mercedes-Benz GLS 350 и поехал кататься по столице. Но не справился с управлением и на скорости вылетел на кольцо на улице Дыбенко в Ховрино, машину перевернуло несколько раз.

Водитель отделался испугом и лёгкими травмами. Сотрудники ГИБДД на месте выяснили, что водитель несовершеннолетний и в нетрезвом состоянии.

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Метки: Mercedes Benz   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   картинг   машина   
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20  комментариев
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25k
SolomonA 2 часа назад
Вот я бы так никогда не сделал! А все потому, что у моих родителей не было Мерседеса....
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14k
кот базилий Полчаса назад
Юная звезда - начало жизни.
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10k
soar 37 минут назад
Самое время пацану подарить мотоцикл.
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92
Ли Харви Освальд 38 минут назад
Кого-то выпорят
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10k
АСИСЯЙ 39 минут назад
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6k
livaneth Час назад
Уголовная ответственность за угон с 14 лет
То есть либо парню сейчас испортят всю жизнь судимостью, либо у отца отберут права за передачу управления гражданину без прав. Ну и страховая никому ничего не заплатит.
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17
Shyrich livaneth Час назад
Ой смеюсь! "Жизнь судимостью испортят" ... да в 90% случаях всем насрать.
Как насрать и на все корочки по образованию.
Сейчас одинаковый шанс, что без судимостей может полным говном человек оказаться, или с судимостью, наоборот - адекватным.
Как и с дипломами, у одного их куча, а толку ноль, и вред один. А у другого никаких бумажек, зато мастер в своём деле незаменимый.
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
Да ничё... папа ещё купит!
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6k
pinbalist 2 часа назад
Долго он теперь в карте сидеть не сможет :)
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35k
Юр21 2 часа назад
Молодец, чё уж!
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18k
Kucher 2 часа назад
Что он сделал с родительским Мерсом? Угнал - понятно. А потом что за слово?
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