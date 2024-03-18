16-летний призёр чемпионата России по картингу угнал и затоталил Мерседес родителей

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В субботу рано утром 16-летний призёр чемпионата России по картингу сел за руль отцовского Mercedes-Benz GLS 350 и поехал кататься по столице. Но не справился с управлением и на скорости вылетел на кольцо на улице Дыбенко в Ховрино, машину перевернуло несколько раз.
Водитель отделался испугом и лёгкими травмами. Сотрудники ГИБДД на месте выяснили, что водитель несовершеннолетний и в нетрезвом состоянии.
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То есть либо парню сейчас испортят всю жизнь судимостью, либо у отца отберут права за передачу управления гражданину без прав. Ну и страховая никому ничего не заплатит.
Как насрать и на все корочки по образованию.
Сейчас одинаковый шанс, что без судимостей может полным говном человек оказаться, или с судимостью, наоборот - адекватным.
Как и с дипломами, у одного их куча, а толку ноль, и вред один. А у другого никаких бумажек, зато мастер в своём деле незаменимый.