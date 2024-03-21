Отважный лётчик

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В Смоленске водитель Лады Гранты не справился с управлением и столкнулся со встречным микроавтобусом. Сообщается, что ограничение скорости на этом участке - 50км/ч. Видео свежее, дата на регистраторе сбита.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Скажите, а в России свидетели аварии разве не обязаны дождаться полиции и дать показания или хотя бы сообщить полиции, что они являются свидетелями аварии?
В пассажирских микроавтобусах в обязательном порядке установлены со всех сторон видеорегистраторы. Да и с ДТП всё довольно очевидно, кто откуда прилетел.
Так что проехал и проехал. Вот в спорных ситуациях конечно надо остановиться и как минимум обменяться контактами, чтобы потом предоставить видеозапись.
В РФ насколько я знаю нет статьи обязывающей дождаться и свидетельствовать, это добровольно. Есть статья за оставление в опасности. Но тут она тоже неприменима.