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Отважный лётчик

Отважный лётчик

Автор:
21 марта 2024 09:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Смоленске водитель Лады Гранты не справился с управлением и столкнулся со встречным микроавтобусом. Сообщается, что ограничение скорости на этом участке - 50км/ч. Видео свежее, дата на регистраторе сбита.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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787
Dsident 45 минут назад
Дебила кусок
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17k
ss 24 минуты назад
С "гонщиками" всё понятно. Меня, как класс, интересуют вот такие как тип с регистратором. Почему он как животное уехал с места происшествия? У него и запись есть, и сам он свидетель. Да и помощь может быть кому-то нужна.
Скажите, а в России свидетели аварии разве не обязаны дождаться полиции и дать показания или хотя бы сообщить полиции, что они являются свидетелями аварии?
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14k
кот базилий 37 минут назад
По трамвайным путям.....
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1261 пост (1278 в горячем)

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