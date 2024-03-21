Отважный лётчик

В Смоленске водитель Лады Гранты не справился с управлением и столкнулся со встречным микроавтобусом. Сообщается, что ограничение скорости на этом участке - 50км/ч. Видео свежее, дата на регистраторе сбита.

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В Смоленске водитель Лады Гранты не справился с управлением и столкнулся со встречным микроавтобусом. Сообщается, что ограничение скорости на этом участке - 50км/ч. Видео свежее, дата на регистраторе сбита. 2024-03-21T09:44:23+03:00 Пропустить