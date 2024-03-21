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"Извини-подвинься"

"Извини-подвинься"

Автор:
21 марта 2024 11:17
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   каршеринг   машина   
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На проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге водитель каршерингового автомобиля Черри при опережении по правой сужающейся полосе столкнулся с попутным кроссовером Хавал Джолион. Сумма штрафа от компании каршеринга, надеюсь, заставит его переосмыслить стиль вождения.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   каршеринг   машина   
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2  комментария
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Б.Касторский 38 минут назад
Каршеринг. Вот зло во плоти! Не своя машина и страховка по КАСКО. Всё! Король дороги. Не свое? Не жалко! Подбил кого-то? Так там штраф вроде около 15 тысяч и всё.
Но ведь самокаты и каршеринг выгодны. И в некоторых городах даже понятно кому выгодно.
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satra 5 минут назад
Нахуа? Por qué?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1261 пост (1278 в горячем)

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