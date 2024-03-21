"Извини-подвинься"

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На проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге водитель каршерингового автомобиля Черри при опережении по правой сужающейся полосе столкнулся с попутным кроссовером Хавал Джолион. Сумма штрафа от компании каршеринга, надеюсь, заставит его переосмыслить стиль вождения.
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Но ведь самокаты и каршеринг выгодны. И в некоторых городах даже понятно кому выгодно.