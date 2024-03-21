Они стоят друг-друга

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Красочное "кино" из Барнаула. Один мощный, дерзкий, резкий, а второй всё никак не может припарковать свой "огромный грузовик". Так они и
поженились.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Вообще, я вижу тут проявление нового у дебилов поветрия: без всякой задней мысли выезжать с парковки жопой поперёк двух-трёх и даже четырёх-полосных дорог.
У экспертов всегда всё просто! Сломался и развернуло, а так стоял и не важно где.