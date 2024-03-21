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Они стоят друг-друга

Они стоят друг-друга

Автор:
21 марта 2024 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Красочное "кино" из Барнаула. Один мощный, дерзкий, резкий, а второй всё никак не может припарковать свой "огромный грузовик". Так они и поженились.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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12  комментариев
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424
Критерий Коши 47 минут назад
Два дебила это сила
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332
Dima Час назад
95-й по 47.5
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Вот и получается, что попал "грузовик". Такие маневры! Как права выдали?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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