Разборка автомобилистов закончилась погоней водителя за фургоном

Владелец фургона решил продемонстрировать свой грозный нрав и наказать неуступчивого автовладельца, потому, используя средний палец, принялся доказывать свою правоту.

Впрочем, оставленный без присмотра автофургон отправился в самостоятельное путешествие, что не осталось незамеченным автором видео, который переключил внимание неадекватного автомобилиста со своей персоны на удаляющийся автомобиль.

Судя по кадрам записи, водитель догнал свой фургон, после чего принялся таранить транспортное средство своего обидчика, который не уточнил последствий происшествия.