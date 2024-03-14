Опубликовал видео и просит помочь разобраться с ДТП

Авторское повествование: Везу пассажиров (таксую). Они говорят вот этот поворот, а я его проехал. назад сдавать не стал, там была машина. Решаю развернуться, разворот разрешен согласно разметке. Разворачиваюсь и сразу ухожу на поворот, но там едет машина, останавливаюсь чтобы пропустить. Он тоже замедляется, пропуская меня. Сзади звук тормозов, слышу и газую, но не успеваю. Прилетело в заднее крыло и помяло бампер. У него раскурочен весь перед. Приезжает гаи, виноват я, штраф 500р за неправильное маневрирование. У меня страховка делает ремонт ему. Я делаю за свой счет 15 000, у него 40 000 (моя страховка). Потом я пересматриваю и понимаю что небыло там никого, на этом участке ограничение 40. Значит он гнал. Иду в гаи, пытаюсь пересмотреть их решение, ничего не выходит, как всегда всем насрать на всё. Ищу юристов но они не хотят работать. Забиваю х*й".