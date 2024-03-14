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Опубликовал видео и просит помочь разобраться с ДТП

Опубликовал видео и просит помочь разобраться с ДТП

Автор:
14 марта 2024 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГИБДД   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   совет   
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Автор видео пишет - "Пропустил поворот направо, начал разворачиваться, впереди машин небыло, но откуда-то взялась и прилетела сзади. Кто виноват? я. Или нет?". Подробности далее.

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Метки: Видео   ГИБДД   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   совет   
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41  комментарий
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15k
ron Час назад
Написано много, но на видео четко видно - автор тупо ломанулся налево, не пропустив встречного. И даже я сейчас много написал ))
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6k
Alex 5 минут назад
Автор виноват на 100%, независимо от того, что делали другие водители.
Разберем его действия:
1. Пропустил поворот, решил сразу развернуться. В таком случае, если решение принято спонтанно, оценить ситуацию на дороге очень сложно. Водитель поторопился, стал предпринимать действия слишком быстро.
2. Решил развернуться и уйти на поворот одновременно, одним движением. А между прочим, такого маневра нет - разворот это один маневр, а поворот налево - другой. Т.е. сначала он должен сделать один маневр, убедившись в его безопасности - разворот. И не тот торопливый разворот, который он хочет скорее выполнить, чтобы вернуться назад, а разворот по всем правилам, потому что машин там довольно много. Итак, по нормальному он идет на разворот, сначала пропуская всех. Машина, которая потом в него врезалась, отлично видна - ее фары мелькают, когда он разворачивается, поэтому все вскукареки, что машина непонятно откуда взялась - мимо. Он ее видел и знал, что она едет. А значит, и понимал, что она его вот-вот догонит.
3. Дальше происходит следующее: он думает, что успеет сразу и развернуться, и повернуть налево через встречку. Но там встречная машина и он притормаживает, потому что иначе будет ДТП на встречке. Т.е. сначала он ехал сразу с разворота на поворот налево - одним маневром, а потом увидел машину на встречке и притормозил, чтобы не попасть в ДТП. Едущая сзади машина, которая видела, как она поворачивает налево, само собой, видеть машину на встречке не могла - и водитель той машины считал, что автор видео поворачивает налево, поэтому и не тормозил. Когда автор видео увидел машину на встречке и затормозил, водитель сзади тоже ударил по тормозам, но уже было поздно - т.е. водитель сзади ни в чем не виноват. Устанавливать, с какой скоростью он ехал - автор не вправе, у него нет скоростемера, встроенного в задний бампер.
4. Кто виноват? Автор видео, однозначно. Его проблема в том, что он пытается одним маневром развернуться и сразу повернуть через встречку налево. А это два разных маневра. Правильный порядок такой:
- Убедиться, что разворот безопасен.
- Выполнить разворот.
- Подъехать к месту, где собираешься повернуть налево.
- Остановиться, пропуская машины на встречке.
- Повернуть налево.
Как это выглядит у автора видео?
"Ой, я пропустил поворот направо, надо сразу-сразу-сразу резко развернуться, и не сбавляя скорости проскочить через встречку налево, блин, там машина на встречке, че творится, дам по тормозам, аааааа, там сзади тоже машина тормозит, дам по газам, ааааа, блин, все..."
Вот так все и происходит. Каждый свой маневр нужно тщательно отслеживать и не начинать другой маневр сразу после первого, не убедившись в безопасности своих действий.
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15k
Vital Idol 5 минут назад
вот этот поворот!!! афтр даже до столба не доехал...сдать три метра назад или вот такую х*уйню выписать на дороге?!
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27k
ВВС 9 минут назад
по факту создал аварийную ситуацию, от момента разворота до дтп примерно 3 секунды,да,ударивший сзади наверняка "кукурузил" и скорость была я вно даже не 60км\ч, но виновник все равно рег
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1k
Тимур 21 минуту назад
Чего тут разбираться? Автор тут накуралесил, и по его вине 3 машины повреждены.
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25k
MrGod 42 минуты назад
При развороте должен был убедится в безопасности манёвра, вышло ДТП, итог - не убедился.
Всё, дальше размусоливать нет смысла.
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63k
Андрей 43 минуты назад
Я мыслю так. Он начал поворачивать налево, встречный водила решил что тот сейчас заедет "во двор" и не стал притормаживать, а он взял и ещё раз довернул налево.
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6k
Babangdida 52 минуты назад
Бросай такси и иди в контролёры в городском транспорте.
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3k
Seryi_spb 53 минуты назад
Судя по затратам на ремонт после такого удара, дата на реге не сбита.
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2k
khvatich 54 минуты назад
2010 год? Эстония??? )))
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231
Dima Час назад
Сзади ни кого не было, остановись у обочины, включи аварийку и спокойно сдай назад 20 метров! Всё правильно гайцы выписали, эти манёвры были вообще ни к чему!
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231
Dima Андрей 51 минуту назад
Так а зачем на перекресток выезжать, сразу в поворот зарули и там уже развернись!
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8k
V2.Smirnov Час назад
А с пассажирами что? При таком ударе в зад?
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1k
vadimbar Час назад
Всё что могу сказать - это то, что нужно было сразу после разворота делать левый поворот, встречка была ещё далеко. Зачем ждал, когда тот подъедет и пропустит, непонятно.
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25k
SolomonA Час назад
Судя по видео - он развернулся перед встречкой и тут же пошел на следующий разворот. Просто мастер маневрирования.
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60k
dima423 Час назад
ну если его ударили в зад, то мне кажется и виноват тот кто в зад ударил... так то он уже встал на поворот, и проепланил тот кто сзади ехал
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125
Лопатин Михаил dima423 47 минут назад
"....При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам ...."
__________
"....Уступить дорогу требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменять направление движения или скорость...."
__________
Собственно, результатом всех этих манёвров рега как раз и стало то, что встречный, которому он должен был уступить дорогу, оказался вынужден тормозить, чтобы в него не врезаться.
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3k
PtDragon Час назад
Куда он вообще хотел то?
По видео он на 360 развернулся в итоге.
Он на 180 хотел развернуться?
Или налево?
Или направо?
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28k
Sheir Час назад
Не надо тебе таксовать, дядя. Работай в сфере, где не сможешь причинить вреда, ни себе ни людям.
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