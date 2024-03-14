Опубликовал видео и просит помочь разобраться с ДТП

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Автор видео пишет - "Пропустил поворот направо, начал разворачиваться, впереди машин небыло, но откуда-то взялась и прилетела сзади. Кто виноват? я. Или нет?". Подробности далее.
Авторское повествование: Везу пассажиров (таксую). Они говорят вот этот поворот, а я его проехал. назад сдавать не стал, там была машина. Решаю развернуться, разворот разрешен согласно разметке. Разворачиваюсь и сразу ухожу на поворот, но там едет машина, останавливаюсь чтобы пропустить. Он тоже замедляется, пропуская меня. Сзади звук тормозов, слышу и газую, но не успеваю. Прилетело в заднее крыло и помяло бампер. У него раскурочен весь перед. Приезжает гаи, виноват я, штраф 500р за неправильное маневрирование. У меня страховка делает ремонт ему. Я делаю за свой счет 15 000, у него 40 000 (моя страховка). Потом я пересматриваю и понимаю что небыло там никого, на этом участке ограничение 40. Значит он гнал. Иду в гаи, пытаюсь пересмотреть их решение, ничего не выходит, как всегда всем насрать на всё. Ищу юристов но они не хотят работать. Забиваю х*й".
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Разберем его действия:
1. Пропустил поворот, решил сразу развернуться. В таком случае, если решение принято спонтанно, оценить ситуацию на дороге очень сложно. Водитель поторопился, стал предпринимать действия слишком быстро.
2. Решил развернуться и уйти на поворот одновременно, одним движением. А между прочим, такого маневра нет - разворот это один маневр, а поворот налево - другой. Т.е. сначала он должен сделать один маневр, убедившись в его безопасности - разворот. И не тот торопливый разворот, который он хочет скорее выполнить, чтобы вернуться назад, а разворот по всем правилам, потому что машин там довольно много. Итак, по нормальному он идет на разворот, сначала пропуская всех. Машина, которая потом в него врезалась, отлично видна - ее фары мелькают, когда он разворачивается, поэтому все вскукареки, что машина непонятно откуда взялась - мимо. Он ее видел и знал, что она едет. А значит, и понимал, что она его вот-вот догонит.
3. Дальше происходит следующее: он думает, что успеет сразу и развернуться, и повернуть налево через встречку. Но там встречная машина и он притормаживает, потому что иначе будет ДТП на встречке. Т.е. сначала он ехал сразу с разворота на поворот налево - одним маневром, а потом увидел машину на встречке и притормозил, чтобы не попасть в ДТП. Едущая сзади машина, которая видела, как она поворачивает налево, само собой, видеть машину на встречке не могла - и водитель той машины считал, что автор видео поворачивает налево, поэтому и не тормозил. Когда автор видео увидел машину на встречке и затормозил, водитель сзади тоже ударил по тормозам, но уже было поздно - т.е. водитель сзади ни в чем не виноват. Устанавливать, с какой скоростью он ехал - автор не вправе, у него нет скоростемера, встроенного в задний бампер.
4. Кто виноват? Автор видео, однозначно. Его проблема в том, что он пытается одним маневром развернуться и сразу повернуть через встречку налево. А это два разных маневра. Правильный порядок такой:
- Убедиться, что разворот безопасен.
- Выполнить разворот.
- Подъехать к месту, где собираешься повернуть налево.
- Остановиться, пропуская машины на встречке.
- Повернуть налево.
Как это выглядит у автора видео?
"Ой, я пропустил поворот направо, надо сразу-сразу-сразу резко развернуться, и не сбавляя скорости проскочить через встречку налево, блин, там машина на встречке, че творится, дам по тормозам, аааааа, там сзади тоже машина тормозит, дам по газам, ааааа, блин, все..."
Вот так все и происходит. Каждый свой маневр нужно тщательно отслеживать и не начинать другой маневр сразу после первого, не убедившись в безопасности своих действий.
Всё, дальше размусоливать нет смысла.
Фиг с ним, со встречным. Вас не смущают манёвры этого таксиста? Разворот из крайнего правого положения на дороге. Затем опять точно такой же манёвр из крайнего положения. Если бы он ровно стоял на повроте, его бы объехали, там места для двух машин должно хватить, а он устраивает какой-то "угадай манёвр" и перекрывает всю дорогу.
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"....Уступить дорогу требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменять направление движения или скорость...."
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Собственно, результатом всех этих манёвров рега как раз и стало то, что встречный, которому он должен был уступить дорогу, оказался вынужден тормозить, чтобы в него не врезаться.
По видео он на 360 развернулся в итоге.
Он на 180 хотел развернуться?
Или налево?
Или направо?
И врезавшийся тоже должен был следить за дорогой во избежание дтп, но почему то вместо того, чтобы тормозить, ударил рега.
Впрочем, их примерно половина таких. На поворот - строго поперёк. Перед въездом в гаражный бокс - машину снова поперёк проезда.
Но он влетел в зад рега.
Не в бок, не в лоб, а в зад.
Ситуация читалась там хорошо, дистанция была вполне достаточная чтобы затормозить.
С вашей логикой, все, кому сзади прилетело на мкаде, сами виноваты - нехер было там останавливаться.
А то, что "слепых" идиотов развелось, вас не волнует.