Неадекватный мужчина бросался на автомобили и пешеходов

В Великом Новгороде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в наркотическом опьянении, который бросался на автомобили и пешеходов. Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Зелинского и Ломоносова. Мужчина вёл себя агрессивно и отказался подчиниться законным требованиям сотрудников Росгвардии. Для его задержания была применена физическая сила и специальные средства. Задержанный был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейшего расследования.

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