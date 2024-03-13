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Неадекватный мужчина бросался на автомобили и пешеходов

Неадекватный мужчина бросался на автомобили и пешеходов

Автор:
13 марта 2024 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   наркоман   
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В Великом Новгороде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в наркотическом опьянении, который бросался на автомобили и пешеходов. Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Зелинского и Ломоносова. Мужчина вёл себя агрессивно и отказался подчиниться законным требованиям сотрудников Росгвардии. Для его задержания была применена физическая сила и специальные средства. Задержанный был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейшего расследования.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   наркоман   
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9  комментариев
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28k
Sheir Час назад
А зрачки-маахонькие. Похоже сильно пересолил.
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STRiX 9 минут назад
Как резко картинка сменилась, видать за кадром произошло несколько интересных событий

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11k
МихА 17 минут назад
Надо было ногу на рыло поставить
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96k
Доктор Джонс 54 минуты назад
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1k
... Час назад
Личный опыт, передоз агресирует, сам в дурака играешь, я начал в присадку танцевать напевая калинку, когда он начал повторять спеленал его же курткой, сдал скорякам, они молодцы, аккуратно паковали, и меня не тронули, типа мимо шёл, а когда его на носилки грузили с кармана конверт выпал, водила ногой растер по асфальту, на меня посмотрел, и сказал- ты ничего не видел, и я тебя не видел.
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93
Ли Харви Освальд ... 15 минут назад
Тебя походу до сих пор не отпустило
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