Спорткар со странной внешностью выставили на продажу

В разработке кузова принимал участие дизайнер формульной команды Sauber. Новые панели выполнены из стеклопластика и карбона: спорткар с собственным названием CSR 200 GT имеет полностью новое оформление передней части и кормы, расширенные колёсные арки и закрытую кабину, отдалённо напоминающую по дизайну гольф-кар. Двери открываются вместе с деталями крыши.



Интерьер также переработали, изменив переднюю панель и отделав её алькантарой, а также установив кастомную консоль с металлическими тумблерами.



Силовой агрегат остался без изменений. Спорткар приводится в движение «четвёркой» Ford объёмом 2,3 литра, доработанной в Cosworth и развивающей около 200 лошадиных сил.



В качестве донора для самоделки был использован автомобиль 2009 года выпуска, построили CSR 200 GT в 2013 году. При этом к настоящему моменту пробег шасси составляет всего 9,5 тысячи километров. Аукционисты уточняют, что все изменения легализованы.