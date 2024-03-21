Спорткар со странной внешностью выставили на продажу

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На онлайн-аукционе Catawiki идут торги за необычный экземпляр спорткара Caterham CSR 200. Изначально эта модель продавалась как минималистичный родстер с винтажным дизайном, но в швейцарском ателье Helvetic Motor Company разработали для него уникальный закрытый кузов. Аукционисты ожидают, что спорткар сменит владельца за сумму от 40 до 50 тысяч евро, за неделю до конца торгов за купе предлагают 28 тысяч.
В разработке кузова принимал участие дизайнер формульной команды Sauber. Новые панели выполнены из стеклопластика и карбона: спорткар с собственным названием CSR 200 GT имеет полностью новое оформление передней части и кормы, расширенные колёсные арки и закрытую кабину, отдалённо напоминающую по дизайну гольф-кар. Двери открываются вместе с деталями крыши.
Интерьер также переработали, изменив переднюю панель и отделав её алькантарой, а также установив кастомную консоль с металлическими тумблерами.
Силовой агрегат остался без изменений. Спорткар приводится в движение «четвёркой» Ford объёмом 2,3 литра, доработанной в Cosworth и развивающей около 200 лошадиных сил.
В качестве донора для самоделки был использован автомобиль 2009 года выпуска, построили CSR 200 GT в 2013 году. При этом к настоящему моменту пробег шасси составляет всего 9,5 тысячи километров. Аукционисты уточняют, что все изменения легализованы.
Интерьер также переработали, изменив переднюю панель и отделав её алькантарой, а также установив кастомную консоль с металлическими тумблерами.
Силовой агрегат остался без изменений. Спорткар приводится в движение «четвёркой» Ford объёмом 2,3 литра, доработанной в Cosworth и развивающей около 200 лошадиных сил.
В качестве донора для самоделки был использован автомобиль 2009 года выпуска, построили CSR 200 GT в 2013 году. При этом к настоящему моменту пробег шасси составляет всего 9,5 тысячи километров. Аукционисты уточняют, что все изменения легализованы.
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