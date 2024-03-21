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Спорткар со странной внешностью выставили на продажу

Спорткар со странной внешностью выставили на продажу

Автор:
21 марта 2024 16:25
Сообщество : Автомир
Метки: Caterham   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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На онлайн-аукционе Catawiki идут торги за необычный экземпляр спорткара Caterham CSR 200. Изначально эта модель продавалась как минималистичный родстер с винтажным дизайном, но в швейцарском ателье Helvetic Motor Company разработали для него уникальный закрытый кузов. Аукционисты ожидают, что спорткар сменит владельца за сумму от 40 до 50 тысяч евро, за неделю до конца торгов за купе предлагают 28 тысяч.
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Метки: Caterham   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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7k
мемфрид Час назад
Мультиварка на колесах
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3k
Seryi_spb 50 минут назад
Это самое убогое, что я видел на базе Lotus seven.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1125 постов (1115 в горячем)

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