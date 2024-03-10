В Италии решили отказаться от рассылки фото с нарушениями ПДД

Дело в том, что любвеобильные итальянцы частенько оказывались в весьма неловких ситуациях, когда их супруги открывали письма со штрафами.
Камеры хоть и помогают бороться с нарушителями, но частенько на фотофиксации оказываются те, кого женам видеть не стоит. Вот и решили в правоохранительных органах с этой проблемой бороться.
Решение принято на фоне жалоб на вмешательство в личную жизнь и участившиеся случаи с разоблачением измен, разводами и срывами сделок после получения снимков с камер контроля скорости.
По этому поводу министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини даже указ выпустил, он будет регулировать использование камер, контролирующих скорость. Использовать их будут как прежде, но теперь, дабы мужья не светили своих любовниц, фото нарушений отправлять больше не будут, только выписка с самим штрафом.
Если же стоит острая необходимость документально подтвердить наличие нарушения у мирового судьи или префекта, то представители правоохранительных органов будут обязаны затемнить лица людей, находящихся в автомобиле, также, как и номера других попавших на снимок транспортных средств, и сам снимок будет передан исключительно владельцу автомобиля.
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