В Италии решили отказаться от рассылки фото с нарушениями ПДД

Камеры хоть и помогают бороться с нарушителями, но частенько на фотофиксации оказываются те, кого женам видеть не стоит. Вот и решили в правоохранительных органах с этой проблемой бороться.

Решение принято на фоне жалоб на вмешательство в личную жизнь и участившиеся случаи с разоблачением измен, разводами и срывами сделок после получения снимков с камер контроля скорости.