В Лондоне автомобилисты к борьбе с дорожными камерами подключили дронов

Как мы все помним, для экологии самый лютый враг - это европейцы.
В администрации Лондона посчитали, что автомобили ужасно загрязняют атмосферу, но пересаживать население на лошадей тоже отказались, а выдать всем желающим электромобиль бесплатно - денег нет. Поэтому придумали элегантный план по спасению свежего воздуха в городе.
С 29 августа 2023 года внедрили на дорогах города несколько тысяч камер, фиксирующих этот самый вредный выброс. А у кого он большой - тому и штрафы платить, ну, точнее, налог в 12,5 фунта стерлингов (чуть больше 1400 рублей) в сутки. Не заплатил штраф вовремя - держи еще один штраф за неуплату предыдущего в размере 180 фунтов стерлингов (примерно 21 000 рублей). За 28 дней не оплатил, будешь должен уже 270 фунтов.
Также плата взимается с мотоциклов, некоторых категорий автобусов и грузовиков.
Вот только местные жители этому не очень обрадовались и объявили войну.
С момента вступления в силу Закона о низком уровне выбросов (ULEZ) были уничтожены около трех тысяч камер, при этом восстановлены были не более 500.
Для понимания масштаба, вот вам немного цифр. По данным Transport for London (TfL), около 93 700 автомобилей в день не соответствуют стандартам Ulez, 80 000 из них находятся в расширенной зоне (там, где есть камеры).
Автомобилисты практически каждую ночь систематически ломают камеры. Вход идут даже дроны.
Пять человек были арестованы по уголовному делу о нанесении ущерба, связанного с камерами Ulez.
Ну а что, очень удобно - надел коробочку на камеру, и спас семейный бюджет. Хотя это, конечно, очень не демократично и не экологично, мы их осуждаем.
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