В Лондоне автомобилисты к борьбе с дорожными камерами подключили дронов

В администрации Лондона посчитали, что автомобили ужасно загрязняют атмосферу, но пересаживать население на лошадей тоже отказались, а выдать всем желающим электромобиль бесплатно - денег нет. Поэтому придумали элегантный план по спасению свежего воздуха в городе.

С 29 августа 2023 года внедрили на дорогах города несколько тысяч камер, фиксирующих этот самый вредный выброс. А у кого он большой - тому и штрафы платить, ну, точнее, налог в 12,5 фунта стерлингов (чуть больше 1400 рублей) в сутки. Не заплатил штраф вовремя - держи еще один штраф за неуплату предыдущего в размере 180 фунтов стерлингов (примерно 21 000 рублей). За 28 дней не оплатил, будешь должен уже 270 фунтов.

Также плата взимается с мотоциклов, некоторых категорий автобусов и грузовиков.

Вот только местные жители этому не очень обрадовались и объявили войну.