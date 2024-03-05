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В России захотели отменить транспортный налог. Опять

В России захотели отменить транспортный налог. Опять

Автор:
05 марта 2024 12:50
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   
898
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В России обсуждается инициатива отмены транспортного налога, выдвинутая депутатами ЛДПР. В партии считают, что принципы взимания данного налога не являются достаточно обоснованными, так как не учитываются различные факторы, включая состояние дорожного покрытия, платное или бесплатное пользование дорогами, длительность эксплуатации и размеры автомобиля.

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Метки: Автовсячина   Госдума   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   
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7  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Да ну, я не верю. Просто очередная шумиха. Сколько раз его отменяли и включали в топливный акциз? Опять скажут, что вот подорожает бензин и отменим налог! Дескать, честно платить за километраж, чем единую ставку. А потом забудут.
На моей памяти вроде 2 или 3 раза предлагали.
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343
IgorEr 13 секунд назад
Предвыборная кампания ЛДПР . и так перед каждыми выборами ...
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11k
Billi_Bons Полчаса назад
Как только татупеды заводят разговор об отмене транспортного налога, резко дорожает бензин. Совпадение? Не думаю.
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1k
Glassy Полчаса назад
Не! Все равно за Путина голосовать пойду.
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5k
Отвратительный Мужик 58 минут назад
Лучше бы убрали акциз с бензина.
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