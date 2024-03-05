В России захотели отменить транспортный налог. Опять

Предложение нашло поддержку у граждан, поскольку становится очевидным, что дедушка, который редко пользуется автомобилем, вынужден платить такой же транспортный налог, как и профессиональный таксист, который зарабатывает на своем автомобиле.



Несмотря на обещания правительства отменить транспортный налог к 2015 году, он до сих пор не только не отменён, но и регулярно увеличивается в связи с повышением акцизных ставок на топливо.



Автомобилисты по сей день платят и за сам факт владения автомобилем, и за его использование, в виде акцизов, которые зависят от расхода топлива.



Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков считает, что отмена транспортного налога маловероятна, так как налог вносит значительный вклад в бюджеты регионов, а также помогает формировать дорожные фонды. В пример можно привести прошлый год, когда бюджет от акцизов пополнился на более чем триллион рублей, а доля транспортного налога составила пятую часть от этой суммы.