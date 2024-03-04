Полицейская погоня со стрельбой за пьяным водителем

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В Удмуртии автоинспекторами в результате погони со стрельбой был задержан нетрезвый водитель. Правонарушителем оказался 29-летний житель Можги, который в ночное время отъезжал на своём автомобиле от развлекательного заведения и попал в поле зрения экипажа ДПС. Требование сотрудников полиции об остановке мужчина проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.
В ходе погони нарушитель превышал разрешённый скоростной режим, выезжал на полосу встречного движения и двигался на запрещающий сигнал светофора, тем самым создавая опасность для жизни и здоровья граждан.
Через некоторое время в результате применения одним из сотрудников ДПС табельного оружия машину лихача удалось остановить. Однако водитель не спешил покидать автомобиль, вёл себя агрессивно и оказывал сопротивление. В связи с этим полицейские были вынуждены на основании федерального закона «О полиции» применить специальные средства и физическую силу.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения нарушитель отказался. В отношении него составлено 5 административных материалов, машина помещена на спецстоянку. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.
Через некоторое время в результате применения одним из сотрудников ДПС табельного оружия машину лихача удалось остановить. Однако водитель не спешил покидать автомобиль, вёл себя агрессивно и оказывал сопротивление. В связи с этим полицейские были вынуждены на основании федерального закона «О полиции» применить специальные средства и физическую силу.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения нарушитель отказался. В отношении него составлено 5 административных материалов, машина помещена на спецстоянку. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.
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