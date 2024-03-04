FISHKINET
Сообщество Аварии 7727 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Полицейская погоня со стрельбой за пьяным водителем

Полицейская погоня со стрельбой за пьяным водителем

Автор:
04 марта 2024 15:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   пьянь   
1069
1
1
В Удмуртии автоинспекторами в результате погони со стрельбой был задержан нетрезвый водитель. Правонарушителем оказался 29-летний житель Можги, который в ночное время отъезжал на своём автомобиле от развлекательного заведения и попал в поле зрения экипажа ДПС. Требование сотрудников полиции об остановке мужчина проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   пьянь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
kuchipachi 52 минуты назад
Мне кажется, что конфисковать авто можно и за попытку скрыться в пьяном виде от полицейских, не дожидаясь второго аналогичного нарушения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сибиряк 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Dmitry_61rus Час назад
Вот непонимаю, да оставь ты свою тарантайку у клуба или изначально езжай на такси. Знал же что бухать будет, теперь по полной встрял. Машину разбил, прав лишился еще на уголовку может потянуть. Так как стреляли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
Dima Dmitry_61rus 47 минут назад
Я тоже одного такого знаю, прав ни когда не получал, купил машину и поехал бухой кататься! Обошлось конечно без погони, но на 10 суток его посадили! И что ты думаешь, он одумался и больше так делать не будет? Да хрен там, у него все вокруг виноваты, а он весь такой правильный и вообще "ни чего страшного не произошло" (с его слов!). Так и ездит без прав!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51528



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах...
Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Почему год называется ВИСОКОСНЫМ?
Почему год называется ВИСОКОСНЫМ?
Кубики
Кубики
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#автомобили#Юмор#ДТП#позитив#Индия#сарказм#собака
#животные#история#факты#забавно#машина#интересно#авто аварии#кино#удивительно#интересное
#в мире#СССР#кот#автомир#аварии#новости#Россия#Китай#снег#лошадь
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Машина ДПС столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге Машина ДПС столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге Погоня закончилась на бетонном столбе Погоня закончилась на бетонном столбе Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП Пьяный 22-летний студент убил невиновного водителя Пьяный 22-летний студент убил невиновного водителя Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах

На что жалуетесь?

Вернуться