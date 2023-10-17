Единственный Nissan Skyline GT-R R32 победивший в гонке на выносливость выставят на торги

Гоночные Nissan Skyline GT-R доминировали во внутренних чемпионатах с 1990 по 1993 год. Местной автоспортивной администрации пришлось даже изменить технический регламент, чтобы дать шанс другим командам. Поэтому один из последних трековых R32 образца 1994 года лишён фирменной системы полного привода.



Тем не менее благодаря усилиям построивших машину Nismo и Hasemi Motorsport, а также мастерству знаменитого японского гонщика Масахиро Хасеми суперкар добился немалых успехов. Например, эта машина — первый победитель запущенной как раз в 1994 году гонки «24 часа Токачи». Отрыв от второго места составил десять кругов.



Кроме того, летом того же 1994 года Хасеми обеспечил себе первое место на Sendai Highland GT, опередив ближайшего преследователя на 15 секунд. Помимо суточного заезда на трассе Токачи, R32 участвовал в шести мероприятиях японского турингового чемпионата JGTCC.



Nismo не успевала подготовить более современный GT-R R33 к началу сезона-1995, поэтому первую гонку в апреле этого года Масахиро Хасеми провёл именно на R32. После заезда специалисты Hasemi Motorsport отреставрировали «Годзиллу» и выставили на всеобщее обозрение в штаб-квартире команды. Там автомобиль и простоял без движения вплоть до 2022 года, когда GT-R всё же продали на сторону.



Тем самым купе сохранилось в первозданном виде: у GT-R родные композитные панели кузова и 450-сильная шестёрка RB26DETT от Reinik с 6-ступенчатой КПП Xtrac. Даже бело-оранжевая ливрея Unisia Jecs и наклейки на кузове ещё помнят трассу Сузука 1995 года.