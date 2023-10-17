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Единственный Nissan Skyline GT-R R32 победивший в гонке на выносливость выставят на торги

Единственный Nissan Skyline GT-R R32 победивший в гонке на выносливость выставят на торги

Автор:
17 октября 2023 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan   Skyline   Автовсячина   Аукцион   Сотбис   авто   автомир   автомобили   машина   
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В начале ноября на лондонском аукционе Сотбис, выставят на торги необычный и очень редкий экземпляр Nissan Skyline GT-R. Построили его для японского туринг-чемпионата ещё в 1994 году, и, как утверждают аукционисты, это единственный GT-R R32, выигравший 24-часовую гонку на выносливость. Выручить рассчитывают до 275 тысяч фунтов или 32.6 миллиона рублей.
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Метки: Nissan   Skyline   Автовсячина   Аукцион   Сотбис   авто   автомир   автомобили   машина   
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