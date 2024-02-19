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Мужчина пожалел, что хлопнул дверью

Мужчина пожалел, что хлопнул дверью

Автор:
19 февраля 2024 12:18
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Водоём   Прикол   УАЗ   буханка   лёд   фейл   
8781
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Уаз по прозвищу «буханка» - это не автомобиль, а целый символ эпохи. Порой кажется, что каждая такая машина обладает своим характером. Водитель этой буханки хлопнул дверью и обеспечил себя работой как минимум на пару часов.

Дикая и своенравная буханка приехала на водопой.

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Метки: Видео   Водоём   Прикол   УАЗ   буханка   лёд   фейл   
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19  комментариев
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94k
Доктор Джонс 8 часов назад
"Принцесса захлопнула крышку клавесина."...
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14k
KotSkripaley 3 часа назад
А эта бибика не полноприводная?
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2k
AUTOMAN 4 часа назад
Если бы не хлопнул-мог проехать дальше и тогда провалился бы уже сильнее… так что еще легко отделался
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211
Александр Кузнецов AUTOMAN 56 минут назад
Так, он же к берегу ехал, не?
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8k
perekrestok 4 часа назад
Стоял нормально но потом реально поехал воды попить.
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2k
Duke_kir 5 часов назад
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10
Александр К. 6 часов назад
Хлопок дверью даёт такой резонанс, что превращает Буханку в ледокол.
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7k
S__D 6 часов назад
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10k
Сол Гудман 6 часов назад
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4k
vfrcbvec 6 часов назад
Приехали лять))))))
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42k
Сергей 6 часов назад
А нефиг с открытой дверь ездить.
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5k
Vlamir 6 часов назад
По мне, так хорошо, что вовремя хлопнул! Дальше - глубже!
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4k
elllfa 7 часов назад
когда хлопнул не ту дверь...
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92k
sapér Vodička 7 часов назад
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14k
кот базилий 7 часов назад
Я думал дверь отвалится, такое бывает.
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867
Андрей Граф 7 часов назад
не надо хлопать дверью )))
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527
REMM 8 часов назад
приехали [мат] ть
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