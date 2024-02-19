Мужчина пожалел, что хлопнул дверью

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Уаз по прозвищу «буханка» - это не автомобиль, а целый символ эпохи. Порой кажется, что каждая такая машина обладает своим характером. Водитель этой буханки хлопнул дверью и обеспечил себя работой как минимум на пару часов.
Дикая и своенравная буханка приехала на водопой.
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