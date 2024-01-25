Женщина яростно борется с наледью на лобовом стекле

Особенно забавным многим зрителям показалось то, что Бен замешкался и не успел вовремя убрать телефон, так что Мариса заметила, что за ней шпионят. Остаётся надеяться, что после этого дама не расправилась с коллегой так же, как и с ненавистным льдом. Впрочем, кто бы тогда обнародовал видеоролик? Так что с Беном всё в порядке.