Женщина яростно борется с наледью на лобовом стекле

Мужчина запечатлел свою знакомую, которая с комичной агрессивностью убирала снег и наледь с лобового стекла автомобиля.
Бен Вулвертон из Трентона (Нью-Джерси, США) подловил свою коллегу Марису и снял видеоролик, который пользователи интернета посчитали забавным. Мариса хотела счистить лёд со своей машины, но подошла к этому процессу с такой комичной агрессивностью, что нельзя не улыбнуться, глядя на автовладелицу.
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Особенно забавным многим зрителям показалось то, что Бен замешкался и не успел вовремя убрать телефон, так что Мариса заметила, что за ней шпионят. Остаётся надеяться, что после этого дама не расправилась с коллегой так же, как и с ненавистным льдом. Впрочем, кто бы тогда обнародовал видеоролик? Так что с Беном всё в порядке.
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Я теперь понимаю, почему у женщин всегда такие машины раздроченные
При минус 20, чтобы машина прогрелась до такой степени, чтобы растаяло лобовое, нужно минут сорок, а то и больше. А машине на холостых долго стоять тоже совсем не полезно.
Так что аккуратно (и спокойно) отскрести наледь со стекла - обычная утренняя процедура, если под вечер выпал снег...