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Женщина яростно борется с наледью на лобовом стекле

Женщина яростно борется с наледью на лобовом стекле

Автор:
25 января 2024 07:36
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   авто   женщина   зима   лёд   наледь   снег   
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Мужчина запечатлел свою знакомую, которая с комичной агрессивностью убирала снег и наледь с лобового стекла автомобиля.

Бен Вулвертон из Трентона (Нью-Джерси, США) подловил свою коллегу Марису и снял видеоролик, который пользователи интернета посчитали забавным. Мариса хотела счистить лёд со своей машины, но подошла к этому процессу с такой комичной агрессивностью, что нельзя не улыбнуться, глядя на автовладелицу.

Особенно забавным многим зрителям показалось то, что Бен замешкался и не успел вовремя убрать телефон, так что Мариса заметила, что за ней шпионят. Остаётся надеяться, что после этого дама не расправилась с коллегой так же, как и с ненавистным льдом. Впрочем, кто бы тогда обнародовал видеоролик? Так что с Беном всё в порядке.

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Метки: Видео   авто   женщина   зима   лёд   наледь   снег   
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6  комментариев
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11k
Билли 23 минуты назад
Изгоните из этого поросёнка дьявола наконец-то.
Я теперь понимаю, почему у женщин всегда такие машины раздроченные
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3k
Илья 4 минуты назад
Нам всю жизнь рассказывали, что Америка страна счастливых и богатых людей . Она просто не американка
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13k
Cornho 42 минуты назад
Пфф... Регулярно таких персонажей вижу. Я вообще не понимаю, нахрена эта ковырялка для льда нужна? Постой несколько минут, заведя авто, и всё чудненько само растает.
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11k
МихА Час назад
Женщина яростно борется с наледью на лобовом стеклеПосмотреть
Женщина яростно борется с наледью на лобовом стекле
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