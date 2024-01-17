Неосторожная собака свалилась в пруд, приняв его за лужайку

Жительница Янчжоу (Цзянсу, Китай) отправилась на прогулку со своей собакой. В какой-то момент четвероногий друг человека подумал, что перед ним лужайка и принял незапланированные водные процедуры в зазеленевшем пруду.
Даже человеку могло показаться, что перед ним не зацветшая вода, а твёрдая поверхность. Что уж тут говорить о наивных братьях наших меньших? Собака, недолго думая, плюхнулась в пруд, приняв его за обычную лужайку.
Собаку быстро спасли, так что случай получился комическим, а не трагическим.
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