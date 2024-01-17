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Неосторожная собака свалилась в пруд, приняв его за лужайку

Неосторожная собака свалилась в пруд, приняв его за лужайку

Автор:
17 января 2024 07:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Прикол   животные   собака   фейл   
1924
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Жительница Янчжоу (Цзянсу, Китай) отправилась на прогулку со своей собакой. В какой-то момент четвероногий друг человека подумал, что перед ним лужайка и принял незапланированные водные процедуры в зазеленевшем пруду.

Даже человеку могло показаться, что перед ним не зацветшая вода, а твёрдая поверхность. Что уж тут говорить о наивных братьях наших меньших? Собака, недолго думая, плюхнулась в пруд, приняв его за обычную лужайку.

Собаку быстро спасли, так что случай получился комическим, а не трагическим.

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Метки: Видео   Китай   Прикол   животные   собака   фейл   
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3  комментария
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2k
Victor Час назад
это фиаско, братан!
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3k
Сергей 16 минут назад
У меня пёс, так из лодки на кувшинки выходил.
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6k
Евгений Д 40 минут назад
Я думал она зеленая вылезет ?
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Alex Chebrikov

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