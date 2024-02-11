В Новосибирске ребёнок отломал зеркало, отпинал бампер и фары припаркованной Infiniti

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А потом обматерил мужчину, снимавшего процесс порчи чужого имущества.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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вспомнился анекдот
Радиослушатель Иван Суициденко спрашивает: Как поменять ориентацию ?
Сложный случай!
Отвечает проктолог-патологоанатом полной клиники Перепонченко Г. К:
Это не сложно. По опыту нашего отделения самого бурного и безудержного aн@льного ceкса проще всего добиться бросив пивную бутылку в проезжающий Брабус.
На втором месте пепелац с омоновцами. Вероятно использование возбуждающих ceкс-игрушек "наручники" и "фаллоимитатор резиновый".
На третьем автобус набитый рабочими с ближайшего асфальтового завода ранним февральским утром. Они прекрасно ведуться на фразу по мобиле "Я счас в лоховознике прыгаю, anekdotov.net, скоро буду"