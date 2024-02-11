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В Новосибирске ребёнок отломал зеркало, отпинал бампер и фары припаркованной Infiniti

В Новосибирске ребёнок отломал зеркало, отпинал бампер и фары припаркованной Infiniti

Автор:
11 февраля 2024 10:59
Сообщество : Автомир
Метки: Infiniti   Видео   Новосибирск   дети   машина   порча чужого имущества   ребенок   
965
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А потом обматерил мужчину, снимавшего процесс порчи чужого имущества.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Infiniti   Видео   Новосибирск   дети   машина   порча чужого имущества   ребенок   
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14  комментариев
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360
iskra 43 минуты назад
"Безнаказанность порождает вседозволенность".. Причем безнаказанность в первую очередь родителей..
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10k
Дмитрий 41 секунду назад
Быдлячок от быдло родителей. Вот что значить не предохраняться.
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12k
DumDum 5 минут назад
Бабушкин пирожочек...
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11k
Билли 5 минут назад
Отбитый сибиряк
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847
no. 17 минут назад
а рожу миниговну зачем заблюрили? "чтоб не сглизили"? так поздно.
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498
tokol Полчаса назад
Перелезли б да подзатыльник дали и ментов бы вызвали... блогеры, мать вашу
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20k
Shtoppi Полчаса назад
маленький, ох_евший ублюдок. видимо скоро местный детский дом пополнится новым воспитанником без почки.
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38k
АнтонПолднев 36 минут назад
Суровое сибирское быдло подрастает...
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2k
Александр Ломовицкий 42 минуты назад
родители походу пойдут мелкого на запчасти продавать чтоб бабки отдать.
вспомнился анекдот
Радиослушатель Иван Суициденко спрашивает: Как поменять ориентацию ?
Сложный случай!
Отвечает проктолог-патологоанатом полной клиники Перепонченко Г. К:
Это не сложно. По опыту нашего отделения самого бурного и безудержного aн@льного ceкса проще всего добиться бросив пивную бутылку в проезжающий Брабус.
На втором месте пепелац с омоновцами. Вероятно использование возбуждающих ceкс-игрушек "наручники" и "фаллоимитатор резиновый".
На третьем автобус набитый рабочими с ближайшего асфальтового завода ранним февральским утром. Они прекрасно ведуться на фразу по мобиле "Я счас в лоховознике прыгаю, anekdotov.net, скоро буду"
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17k
Алексей 43 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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