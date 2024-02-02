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На новые автомобили будут устанавливать «чёрные ящики»

На новые автомобили будут устанавливать «чёрные ящики»

Автор:
02 февраля 2024 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   закон   машина   чёрный ящик   
871
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Согласно новому требованию Евросоюза, все новые автомобили, продаваемые с июля 2024 года, должны быть оснащены «черным ящиком» — «регистратором данных событий» (EDR). Это требование распространяется на легковые автомобили класса M1 и коммерческие транспортные средства класса N1 с максимальным весом до 3,5 тонн, включая пикапы и фургоны.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   закон   машина   чёрный ящик   
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11  комментариев
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3k
Максим Макашев 46 минут назад
Согласно новому требованию Евросоюза
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так его уже скоро не будет, а он всё требует
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26k
Сибиряк 23 минуты назад
тогда поезда с мужиками у нас будет выглядеть примерно так
Ссылка youtu.be
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17k
Совранский Полчаса назад
Жанр: Фантастика.
В недалёком будущем люди получили возможность оставаться вечно молодыми, а единственной ценностью, в прямом смысле этого слова является - время. Бесценное время в новом мире превратилось в валюту. Его можно заработать, расплатиться за товары, еду, оплатить что угодно... Только одна беда, у богачей его слишком много, а у бедных счёт идет на часы и даже минуты.
Ссылка www.youtube.com
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25k
Павел Плеханов Полчаса назад
Давно пора.
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14k
кот базилий 36 минут назад
Глонаса мало, давай еще гавно какое придумаем деньжат намыть.
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35k
Fat Lynx 38 минут назад
Где-то читал, что на мотоциклах некоторые производители ставят "черные ящики" уже давно... По моему на БМВ присутствует фишка, которая фиксирует скорость, наклон байка, какая передача включена и сработали ли системы помощи водителю.
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