На новые автомобили будут устанавливать «чёрные ящики»

«Черные ящики» предназначены для помощи в определении того, что произошло во время дорожно-транспортного происшествия, путем анализа данных. Устройство записывает определенные параметры за 5 секунд до аварии и 0,3 секунды после столкновения, такие как скорость, торможение, положение и наклон автомобиля на дороге, а также реакцию систем безопасности.



Данные, сохраненные в «черных ящиках», будут содержать информацию о марке и модели автомобиля, а также установленном оборудовании. Все данные собираются анонимно для исключения их использования посторонними лицами. При этом последние четыре цифры VIN-номера не сохраняются, включая другую личную информацию владельца автомобиля.



Доступ к данным EDR будет разрешен только компетентным органам, которые смогут использовать информацию для детального реконструирования ДТП. Если порт OBD (On-Board Diagnostics) будет поврежден во время ДТП, информация будет получена напрямую из «черного ящика».