На новые автомобили будут устанавливать «чёрные ящики»

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Согласно новому требованию Евросоюза, все новые автомобили, продаваемые с июля 2024 года, должны быть оснащены «черным ящиком» — «регистратором данных событий» (EDR). Это требование распространяется на легковые автомобили класса M1 и коммерческие транспортные средства класса N1 с максимальным весом до 3,5 тонн, включая пикапы и фургоны.
«Черные ящики» предназначены для помощи в определении того, что произошло во время дорожно-транспортного происшествия, путем анализа данных. Устройство записывает определенные параметры за 5 секунд до аварии и 0,3 секунды после столкновения, такие как скорость, торможение, положение и наклон автомобиля на дороге, а также реакцию систем безопасности.
Данные, сохраненные в «черных ящиках», будут содержать информацию о марке и модели автомобиля, а также установленном оборудовании. Все данные собираются анонимно для исключения их использования посторонними лицами. При этом последние четыре цифры VIN-номера не сохраняются, включая другую личную информацию владельца автомобиля.
Доступ к данным EDR будет разрешен только компетентным органам, которые смогут использовать информацию для детального реконструирования ДТП. Если порт OBD (On-Board Diagnostics) будет поврежден во время ДТП, информация будет получена напрямую из «черного ящика».
Данные, сохраненные в «черных ящиках», будут содержать информацию о марке и модели автомобиля, а также установленном оборудовании. Все данные собираются анонимно для исключения их использования посторонними лицами. При этом последние четыре цифры VIN-номера не сохраняются, включая другую личную информацию владельца автомобиля.
Доступ к данным EDR будет разрешен только компетентным органам, которые смогут использовать информацию для детального реконструирования ДТП. Если порт OBD (On-Board Diagnostics) будет поврежден во время ДТП, информация будет получена напрямую из «черного ящика».
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так его уже скоро не будет, а он всё требует
В недалёком будущем люди получили возможность оставаться вечно молодыми, а единственной ценностью, в прямом смысле этого слова является - время. Бесценное время в новом мире превратилось в валюту. Его можно заработать, расплатиться за товары, еду, оплатить что угодно... Только одна беда, у богачей его слишком много, а у бедных счёт идет на часы и даже минуты.