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В Китае началось производство недорогого электрического спорткара SC-01

В Китае началось производство недорогого электрического спорткара SC-01

Автор:
29 января 2024 15:58
Сообщество : Автомир
Метки: Baic   Small Sports Car   Xiaomi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
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Первый экземпляр бюджетного электрического суперкара SC-01 сошёл с конвейера в Китае. Машину разработал стартап Small Sports Car (SSC) при существенной финансовой поддержке компании Xiaomi. Цену обещают удержать, как обещали ранее: в пределах 300 000 юаней или 3,66 миллиона рублей.
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Метки: Baic   Small Sports Car   Xiaomi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
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6  комментариев
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35k
Fat Lynx 41 минуту назад
Бюджетный электрический суперкар... не много ли диссонанса в этом словосочетании?
Недорогой суперкар... суперкар... недорогой. Это звучит как дешевое Бентли или Мазератти для начинающих или Феррари для пенсионеров.
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41
ГТА Форевер 11 минут назад
3.66 млн. р - фу, копейки! теперь бомжи будут от помойки до помойки гнать за бутылочками а потом за фунфыриком.
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17k
Алексей 17 минут назад
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Добрый Бабайка

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