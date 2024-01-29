В Китае началось производство недорогого электрического спорткара SC-01

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Первый экземпляр бюджетного электрического суперкара SC-01 сошёл с конвейера в Китае. Машину разработал стартап Small Sports Car (SSC) при существенной финансовой поддержке компании Xiaomi. Цену обещают удержать, как обещали ранее: в пределах 300 000 юаней или 3,66 миллиона рублей.
При габаритах 4105х1830х1160 миллиметров двухместная машина весит около 1370 килограммов. Низкий центр тяжести должен обеспечить электромобилю хорошую управляемость. Капот откидывается вперёд целиком. Лёгкие композитные кузовные панели крепятся к пространственной стальной раме.
Количество электромоторов пока не известно, однако отдача объявлена: 435 л.с. и 560 Нм. Судя по тому, что для машины заявлен полный привод с возможностью отключить тягу на одной из осей по выбору водителя полностью, двигателей всё же два. Установленный под полом в пределах базы аккумулятор обеспечивает до 520 километров пробега.
Изображений салона нет, хотя официально автомобиль представили ещё в сентябре 2022 года. Всё, что появилось с тех пор, интригующее фото выстроенных в длинный ряд физических клавиш. Разработчики изначально обещали «аналоговый» интерьер. Похоже, обещание они сдержали, но всё-таки хотелось бы увидеть кокпит целиком.
Количество электромоторов пока не известно, однако отдача объявлена: 435 л.с. и 560 Нм. Судя по тому, что для машины заявлен полный привод с возможностью отключить тягу на одной из осей по выбору водителя полностью, двигателей всё же два. Установленный под полом в пределах базы аккумулятор обеспечивает до 520 километров пробега.
Изображений салона нет, хотя официально автомобиль представили ещё в сентябре 2022 года. Всё, что появилось с тех пор, интригующее фото выстроенных в длинный ряд физических клавиш. Разработчики изначально обещали «аналоговый» интерьер. Похоже, обещание они сдержали, но всё-таки хотелось бы увидеть кокпит целиком.
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Недорогой суперкар... суперкар... недорогой. Это звучит как дешевое Бентли или Мазератти для начинающих или Феррари для пенсионеров.