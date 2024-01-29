В Китае началось производство недорогого электрического спорткара SC-01

При габаритах 4105х1830х1160 миллиметров двухместная машина весит около 1370 килограммов. Низкий центр тяжести должен обеспечить электромобилю хорошую управляемость. Капот откидывается вперёд целиком. Лёгкие композитные кузовные панели крепятся к пространственной стальной раме.



Количество электромоторов пока не известно, однако отдача объявлена: 435 л.с. и 560 Нм. Судя по тому, что для машины заявлен полный привод с возможностью отключить тягу на одной из осей по выбору водителя полностью, двигателей всё же два. Установленный под полом в пределах базы аккумулятор обеспечивает до 520 километров пробега.



Изображений салона нет, хотя официально автомобиль представили ещё в сентябре 2022 года. Всё, что появилось с тех пор, интригующее фото выстроенных в длинный ряд физических клавиш. Разработчики изначально обещали «аналоговый» интерьер. Похоже, обещание они сдержали, но всё-таки хотелось бы увидеть кокпит целиком.