В Чехии запустили производство суперкара Bohema с мотором от Nissan GT-R

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Чешская фирма Praga объявила о старте производства товарных экземпляров экстремального суперкара Bohema. Отличается купе сверхлёгкой конструкцией, ориентированностью на гоночные трассы и форсированным до 700 сил 3,8-литровым V6 от Nissan GT-R.
Praga Bohema почти полностью выполнен из карбона, благодаря чему весит менее тонны. Трековый статус суперкара подчёркнут как дизайном с продуманной аэродинамикой, так и настройками ходовой части. В гоночном стиле выполнен и интерьер, который тем не менее включает в себя настраиваемые кресла и климатическую установку. При этом формально суперкар допущен на дороги общего пользования.
700-сильный мотор и секвентальная коробка разгоняют Bohema до 100 км/ч за 2,3 секунды и далее до 300 км/ч.
Компания заявила, что комплекс проведённых с момента анонса испытаний включал в себя тестовые заезды на основных европейских трассах — например, бельгийском Спа-Франкоршам и немецком Нюрбургринге. В испытаниях приняли участие гонщик Формулы-1 Ромен Грожан и экс-Стиг из Top Gear Бен Коллинз, рекомендации которых учитывались при настройке.
Ранее сообщалось, что Praha планирует собрать только 89 экземпляров Bohema, каждый из которых оценён минимум в 1,36 миллиона евро. Учитывая практически ручное производство, на сборку всего запланированного тиража Praha потратит четыре года.
700-сильный мотор и секвентальная коробка разгоняют Bohema до 100 км/ч за 2,3 секунды и далее до 300 км/ч.
Компания заявила, что комплекс проведённых с момента анонса испытаний включал в себя тестовые заезды на основных европейских трассах — например, бельгийском Спа-Франкоршам и немецком Нюрбургринге. В испытаниях приняли участие гонщик Формулы-1 Ромен Грожан и экс-Стиг из Top Gear Бен Коллинз, рекомендации которых учитывались при настройке.
Ранее сообщалось, что Praha планирует собрать только 89 экземпляров Bohema, каждый из которых оценён минимум в 1,36 миллиона евро. Учитывая практически ручное производство, на сборку всего запланированного тиража Praha потратит четыре года.
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Эта гадюка поставлялась в основном на Восточный фронт и жгла наши танки.
А чехи в знак борьбы с нацистами ходили на работу в чёрных рубашках вместо белых. И с увлечением разрабатывали оружие для наци.