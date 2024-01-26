В Чехии запустили производство суперкара Bohema с мотором от Nissan GT-R

Praga Bohema почти полностью выполнен из карбона, благодаря чему весит менее тонны. Трековый статус суперкара подчёркнут как дизайном с продуманной аэродинамикой, так и настройками ходовой части. В гоночном стиле выполнен и интерьер, который тем не менее включает в себя настраиваемые кресла и климатическую установку. При этом формально суперкар допущен на дороги общего пользования.



700-сильный мотор и секвентальная коробка разгоняют Bohema до 100 км/ч за 2,3 секунды и далее до 300 км/ч.



Компания заявила, что комплекс проведённых с момента анонса испытаний включал в себя тестовые заезды на основных европейских трассах — например, бельгийском Спа-Франкоршам и немецком Нюрбургринге. В испытаниях приняли участие гонщик Формулы-1 Ромен Грожан и экс-Стиг из Top Gear Бен Коллинз, рекомендации которых учитывались при настройке.



Ранее сообщалось, что Praha планирует собрать только 89 экземпляров Bohema, каждый из которых оценён минимум в 1,36 миллиона евро. Учитывая практически ручное производство, на сборку всего запланированного тиража Praha потратит четыре года.