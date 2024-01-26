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В Чехии запустили производство суперкара Bohema с мотором от Nissan GT-R

В Чехии запустили производство суперкара Bohema с мотором от Nissan GT-R

Автор:
26 января 2024 16:10
Сообщество : Автомир
Метки: Bohema   Автовсячина   Чехия   авто   автомир   автомобили   машина   прага   суперкар   
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Чешская фирма Praga объявила о старте производства товарных экземпляров экстремального суперкара Bohema. Отличается купе сверхлёгкой конструкцией, ориентированностью на гоночные трассы и форсированным до 700 сил 3,8-литровым V6 от Nissan GT-R.
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Метки: Bohema   Автовсячина   Чехия   авто   автомир   автомобили   машина   прага   суперкар   
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4  комментария
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Андрей 2 часа назад
Чехи - историческая "кузница Европы", там в своё время разрабатывалось много новейшей техники. и вооружения в том числе. В своё время вот тоже так же, по собственной инициативе, на базе своего устаревшего к тому времени танка LT vz.38 (он же Pz.Kpfw.38(t)) - разработали и начали выпускать Jagdpanzer 38 Hetzer: маленькую злую противотанковую самоходку, с низким малозаметным силуэтом и достаточно сильной на тот момент противотанковой пушкой.
Эта гадюка поставлялась в основном на Восточный фронт и жгла наши танки.
А чехи в знак борьбы с нацистами ходили на работу в чёрных рубашках вместо белых. И с увлечением разрабатывали оружие для наци.
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Ego sum qui sum Час назад
салон просторный
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Добрый Бабайка

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