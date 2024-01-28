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Валуны скатились с утёса и расплющили легковушку

Валуны скатились с утёса и расплющили легковушку

Автор:
28 января 2024 09:48
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ЧП   валуны   камни   машина   утес   
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26 января около 14 часов по местному времени на участке трассы G85, в районе уезда Яньцзинь (провинция Юньнань, округ Чжаотун, КНР) оползень накрыл легковой автомобиль.

По информации местных СМИ, одному участнику дорожного движения в результате схода горной породы потребовалась помощь медиков.

Спустя два с половиной часа после оползня дорожные службы удалили валуны и искорёженный автомобиль с дорожного полотна, после чего движение по оживлённой магистрали было восстановлено.

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Метки: Видео   ЧП   валуны   камни   машина   утес   
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2  комментария
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57k
Мойша Час назад
Вот так едешь едешь, никого не трогаешь... и приехал...
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30k
AzuveR 38 минут назад
"Пункт назначения "
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