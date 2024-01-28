Валуны скатились с утёса и расплющили легковушку

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26 января около 14 часов по местному времени на участке трассы G85, в районе уезда Яньцзинь (провинция Юньнань, округ Чжаотун, КНР) оползень накрыл легковой автомобиль.
По информации местных СМИ, одному участнику дорожного движения в результате схода горной породы потребовалась помощь медиков.
Спустя два с половиной часа после оползня дорожные службы удалили валуны и искорёженный автомобиль с дорожного полотна, после чего движение по оживлённой магистрали было восстановлено.
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