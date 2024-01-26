Столб и Mark II созданы друг для друга

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24 января в селе Камне-Рыболове Приморского края произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Тойота Марк 2 несколько раз перевернулся в воздухе, снёс фонарный столб и затормозил об дерево. Удивительно, но водитель без видимых повреждений сам выбрался из автомобиля. По сообщениям очевидцев, он был пристегнут ремнём безопасности.
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- Судя по не богатому лексикону комментатора, там и у марковода особо повреждаться нечему. Контуженые с рождения.