Столб и Mark II созданы друг для друга

24 января в селе Камне-Рыболове Приморского края произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Тойота Марк 2 несколько раз перевернулся в воздухе, снёс фонарный столб и затормозил об дерево. Удивительно, но водитель без видимых повреждений сам выбрался из автомобиля. По сообщениям очевидцев, он был пристегнут ремнём безопасности.

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24 января в селе Камне-Рыболове Приморского края произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Тойота Марк 2 несколько раз перевернулся в воздухе, снёс фонарный столб и затормозил об дерево. Удивительно, но водитель без видимых повреждений сам выбрался из автомобиля. По сообщениям очевидцев, он был пристегнут ремнём безопасности. 2024-01-26T08:50:30+03:00 Пропустить

24 января в селе Камне-Рыболове Приморского края произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Тойота Марк 2 несколько раз перевернулся в воздухе, снёс фонарный столб и затормозил об дерево. Удивительно, но водитель без видимых повреждений сам выбрался из автомобиля. По сообщениям очевидцев, он был пристегнут ремнём безопасности. 2024-01-26T08:50:30+03:00 Пропустить

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