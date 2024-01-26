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Столб и Mark II созданы друг для друга

Столб и Mark II созданы друг для друга

Автор:
26 января 2024 08:50
Сообщество : Аварии
Метки: Mark II   Toyota   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   столб   
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24 января в селе Камне-Рыболове Приморского края произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Тойота Марк 2 несколько раз перевернулся в воздухе, снёс фонарный столб и затормозил об дерево. Удивительно, но водитель без видимых повреждений сам выбрался из автомобиля. По сообщениям очевидцев, он был пристегнут ремнём безопасности.

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Метки: Mark II   Toyota   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   столб   
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10  комментариев
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8k
Андрей Час назад
Марк2 когда-нибудь закончится? Все столбы уже посшибали, окаянные.
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37k
koleos72 9 минут назад
Хороший был Марк!
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529
Chuckovsky 17 минут назад
Столб какой то ненадежный оказался
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42k
Example 6.2.6 Час назад
Ссылка coub.com
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348
ruslan d Час назад
Смотри-ка, не распиленный
А вообще , что за любовь у людей к этой машине ? Во дворе штуки 4 стоят
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466
сергей миронов ruslan d Час назад
дык заднеприводные)
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348
ruslan d Алексей Matr 14 минут назад
Ну так о том и речь , машина это комфорт , спокойствие и безопасность , с кучей датчиков и всяких приблуд ... А это чудо зачем ? Ну да, мощный , ну быстрый, но в управлении сложен, в салоне никаких опций , да еще правый руль .
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11k
Билли 2 часа назад
""водитель без видимых повреждений сам выбрался""
- Судя по не богатому лексикону комментатора, там и у марковода особо повреждаться нечему. Контуженые с рождения.
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3k
r.a.t. 2 часа назад
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