Названы самые надежные автомобили в мире

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Эксперты Consumer Reports провели опрос среди более 330 тысяч владельцев автомобилей 2000-2023 годов выпуска и составили рейтинг самых надежных машин в 2023 году.
Опрашиваемым предлагалось вспомнить все технические проблемы, с которыми они столкнулись за последний год, после чего неисправности были разделены на 20 категорий. В зависимости от их характера и количества, каждой марке и модели был присвоен рейтинг надежности по 100-балльной шкале.
В ходе исследования было установлено, что автомобили японских марок Toyota и Lexus продолжают оставаться самыми надежными на данный момент. В итоге Lexus получил 79 баллов из 100, став самым надежным автомобилем. Toyota заняла второе место с 76 баллами. Британский бренд Mini, входящий в концерн BMW, замкнул тройку лидеров с 76 баллами.
В ТОП-10 самых надежных марок также вошли Acura, Honda, Subaru, Mazda, Porsche, BMW и Kia.
Список самых надежных моделей, по версии Consumer Reports, выглядит следующим образом:
— Toyota 4Runner;
— Toyota Camry (гибрид);
— Toyota Camry (бензин);
— Toyota RAV4 Prime;
— BMW X5;
— Subaru Forester;
— Toyota RAV4;
— Acura RDX;
— Toyota Corolla;
— Toyota Highlander Hybrid.
В ходе исследования было установлено, что автомобили японских марок Toyota и Lexus продолжают оставаться самыми надежными на данный момент. В итоге Lexus получил 79 баллов из 100, став самым надежным автомобилем. Toyota заняла второе место с 76 баллами. Британский бренд Mini, входящий в концерн BMW, замкнул тройку лидеров с 76 баллами.
В ТОП-10 самых надежных марок также вошли Acura, Honda, Subaru, Mazda, Porsche, BMW и Kia.
Список самых надежных моделей, по версии Consumer Reports, выглядит следующим образом:
— Toyota 4Runner;
— Toyota Camry (гибрид);
— Toyota Camry (бензин);
— Toyota RAV4 Prime;
— BMW X5;
— Subaru Forester;
— Toyota RAV4;
— Acura RDX;
— Toyota Corolla;
— Toyota Highlander Hybrid.
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Метки: Автовсячина Япония авто автомир автомобили машина рейтинг
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Американская компания продвигает японские товары. Это весьма объективный подход.... Т.е. американский потребитель вместо того, чтобы вкладывать деньги в собственную экономику, как это должен делать любой здравомыслящий человек, будет покупать японский автопром, тем самым кормить японских пенсионеров. Для потребителя, думаю. такое себе объективное решение.
На первом месте среди самых надежных иномарок должен стоят Рено Логан!