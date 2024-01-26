FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12408 постов • 849 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Названы самые надежные автомобили в мире

Названы самые надежные автомобили в мире

Автор:
26 января 2024 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   рейтинг   
2531
1
Эксперты Consumer Reports провели опрос среди более 330 тысяч владельцев автомобилей 2000-2023 годов выпуска и составили рейтинг самых надежных машин в 2023 году.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   рейтинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Ego sum qui sum 3 часа назад
опрос? чтобы понять что надежнее?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил 8 минут назад
X5??? Вы серьезно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Glassy 9 минут назад
Consumer Reports независимая некоммерческая организация, не имеющая акционеров и не рекламирующая конкретные продукты или услуги. Он принадлежит Союзу потребителей, независимой некоммерческой организации, целью которой является предоставление потребителям объективных экспертных рекомендаций по вопросам, влияющим на их решения о покупке.

Американская компания продвигает японские товары. Это весьма объективный подход.... Т.е. американский потребитель вместо того, чтобы вкладывать деньги в собственную экономику, как это должен делать любой здравомыслящий человек, будет покупать японский автопром, тем самым кормить японских пенсионеров. Для потребителя, думаю. такое себе объективное решение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Иван Иваныч 16 минут назад
Скоро появится, что "Маосквич" недежней всех разом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
195
АНАТОЛИЙ 20 минут назад
Видимо опрос проводили в Японии на заводе Toyota.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
banzai7 46 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Геннадьич 54 минуты назад
Насчёт Камри соглашусь, у самого такая уже вторая. Российской сборки кстати. Движок 2,5. Ни одной поломки не было на обоих машинах, даже ни одна лампочка не перегорела. Первую катал 3 года, вторая уже 9 лет меня возит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Sasa Час назад
Добавлю свою капельку! )))
На первом месте среди самых надежных иномарок должен стоят Рено Логан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
842
Шурман 3 часа назад
BMW x5 самый надежный ? интересно что там курили ? У него через полтора года с электрикой начинаются проблемы так же как у любой 5терки в брике , там одну базу поднимают на другую . Ремонт дверей сразу могу сказать это примерно 1000 евро за 2 двери это замки и тд .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22879



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 января
В столице дети мигрантов с ножом напали на соседа по подъезду
В столице дети мигрантов с ножом напали на соседа по подъезду
Набирающие популярность в сообществах
Ингрид Бергман - знаменитая жертва газлайтинга
Ингрид Бергман - знаменитая жертва газлайтинга
Советский электротрактор
Советский электротрактор
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это всего лишь сон

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#в мире#аварии#Автовсячина#забавно#кот#улыбнуло#Мемы
#животные#автомир#интересное#люди#ДТП#подборка#собака#позитив#природа#маразм
#автомобили#Юмор#интересно#факты#авто аварии#полиция#история#США#вор#Великобритания
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Tesla планирует производство электромобилей за 25 000$ Tesla планирует производство электромобилей за 25 000$ Редкий трековый спорткар Maserati MC12 Versione Corsa выставят на аукцион Редкий трековый спорткар Maserati MC12 Versione Corsa выставят на аукцион Ателье Hennessey выпустит форсированный Dodge Challenger до 1700 л.с. Ателье Hennessey выпустит форсированный Dodge Challenger до 1700 л.с. В России открыли предзаказ на новый кроссовер Geely Atlas по цене от 3,2 до 3,5 миллиона рублей В России открыли предзаказ на новый кроссовер Geely Atlas по цене от 3,2 до 3,5 миллиона рублей Новый Volkswagen Golf рассекретили до официальной премьеры Новый Volkswagen Golf рассекретили до официальной премьеры

На что жалуетесь?

Вернуться