Названы самые надежные автомобили в мире

Опрашиваемым предлагалось вспомнить все технические проблемы, с которыми они столкнулись за последний год, после чего неисправности были разделены на 20 категорий. В зависимости от их характера и количества, каждой марке и модели был присвоен рейтинг надежности по 100-балльной шкале.



В ходе исследования было установлено, что автомобили японских марок Toyota и Lexus продолжают оставаться самыми надежными на данный момент. В итоге Lexus получил 79 баллов из 100, став самым надежным автомобилем. Toyota заняла второе место с 76 баллами. Британский бренд Mini, входящий в концерн BMW, замкнул тройку лидеров с 76 баллами.



В ТОП-10 самых надежных марок также вошли Acura, Honda, Subaru, Mazda, Porsche, BMW и Kia.



Список самых надежных моделей, по версии Consumer Reports, выглядит следующим образом:

— Toyota 4Runner;

— Toyota Camry (гибрид);

— Toyota Camry (бензин);

— Toyota RAV4 Prime;

— BMW X5;

— Subaru Forester;

— Toyota RAV4;

— Acura RDX;

— Toyota Corolla;

— Toyota Highlander Hybrid.