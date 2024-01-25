FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12401 пост • 849 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Porsche 911 Turbo 1996 года почти без пробега выставили на торги

Porsche 911 Turbo 1996 года почти без пробега выставили на торги

Автор:
25 января 2024 14:46
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   капсула времени   машина   раритет   
1029
39
На аукционе Bring a Trailer через пару дней завершатся торги за купе Porsche 911 Turbo, выпущенное в 1996 году. На текущий момент ставка составляет 381 111 долларов (33,8 миллионов рублей), что почти в два раза дороже нового 911 Turbo. Дело в том, что спорткар отличается мизерным пробегом в 207 километров и с момента выпуска принадлежал только одному владельцу.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   капсула времени   машина   раритет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
машина-мечта, но цвет скучный, спортивным машинам идут яркие цвета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22803



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Этот фильм позорит мою страну". Вспомним поступок Владимира Меньшова, который достоин уважения
"Этот фильм позорит мою страну". Вспомним поступок Владимира Меньшова, который достоин...
В столице дети мигрантов с ножом напали на соседа по подъезду
В столице дети мигрантов с ножом напали на соседа по подъезду
Набирающие популярность в сообществах
25&nbsp;января родился Владимир Высоцкий
25 января родился Владимир Высоцкий
С добрым утром
С добрым утром
Жить неделю на необитаемом острове и сидеть в интернете за зарплату в 10 000 $ предлагает Opera
Жить неделю на необитаемом острове и сидеть в интернете за зарплату в 10 000 $...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#Прикол#ДТП#история#позитив#природа#Россия#дети
#автомобили#животные#в мире#факты#люди#Автовсячина#собака#забавно#Ynews#Китай
#автомир#интересно#Юмор#аварии#авто аварии#подборка#улыбнуло#кино#кот#новости
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Tesla планирует производство электромобилей за 25 000$ Tesla планирует производство электромобилей за 25 000$ Человекоподобные роботы будут собирать автомобили BMW Человекоподобные роботы будут собирать автомобили BMW Ателье Hennessey выпустит форсированный Dodge Challenger до 1700 л.с. Ателье Hennessey выпустит форсированный Dodge Challenger до 1700 л.с. Одну из самых редких моделей Ferrari планируют продать за рекордную сумму Одну из самых редких моделей Ferrari планируют продать за рекордную сумму В России открыли предзаказ на новый кроссовер Geely Atlas по цене от 3,2 до 3,5 миллиона рублей В России открыли предзаказ на новый кроссовер Geely Atlas по цене от 3,2 до 3,5 миллиона рублей

На что жалуетесь?

Вернуться