Porsche 911 Turbo 1996 года почти без пробега выставили на торги

Выставленный на продажу экземпляр — один из последних представителей спорткаров Porsche, укомплектованных моторами с воздушным охлаждением, которые особенно ценятся поклонниками бренда. Купе оснащено 3,6-литровым наддувным «оппозитником», развивающим 408 л.с. в сочетании с шестиступенчатой «механикой» и дифференциалом повышенного трения.



В оснащение спорткара входят 18-дюймовые колёсные диски, электролюк, электрорегулировки и подогрев передних кресел, а также климат-контроль и CD-чейнджер на 6 дисков, размещённый в багажнике.



Несмотря на то, что спорткаром практически не пользовались, его время от времени ремонтировали. К примеру, пришлось перекрасить крышку переднего багажника и задний спойлер, заменить один из патрубков выхлопной системы и даже установить новые турбокомпрессоры. О причинах таких ремонтов не сообщается.