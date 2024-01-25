Porsche 911 Turbo 1996 года почти без пробега выставили на торги

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На аукционе Bring a Trailer через пару дней завершатся торги за купе Porsche 911 Turbo, выпущенное в 1996 году. На текущий момент ставка составляет 381 111 долларов (33,8 миллионов рублей), что почти в два раза дороже нового 911 Turbo. Дело в том, что спорткар отличается мизерным пробегом в 207 километров и с момента выпуска принадлежал только одному владельцу.
Выставленный на продажу экземпляр — один из последних представителей спорткаров Porsche, укомплектованных моторами с воздушным охлаждением, которые особенно ценятся поклонниками бренда. Купе оснащено 3,6-литровым наддувным «оппозитником», развивающим 408 л.с. в сочетании с шестиступенчатой «механикой» и дифференциалом повышенного трения.
В оснащение спорткара входят 18-дюймовые колёсные диски, электролюк, электрорегулировки и подогрев передних кресел, а также климат-контроль и CD-чейнджер на 6 дисков, размещённый в багажнике.
Несмотря на то, что спорткаром практически не пользовались, его время от времени ремонтировали. К примеру, пришлось перекрасить крышку переднего багажника и задний спойлер, заменить один из патрубков выхлопной системы и даже установить новые турбокомпрессоры. О причинах таких ремонтов не сообщается.
В оснащение спорткара входят 18-дюймовые колёсные диски, электролюк, электрорегулировки и подогрев передних кресел, а также климат-контроль и CD-чейнджер на 6 дисков, размещённый в багажнике.
Несмотря на то, что спорткаром практически не пользовались, его время от времени ремонтировали. К примеру, пришлось перекрасить крышку переднего багажника и задний спойлер, заменить один из патрубков выхлопной системы и даже установить новые турбокомпрессоры. О причинах таких ремонтов не сообщается.
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