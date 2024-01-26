Депутат предложил запретить "лежачий полицейский"

Предложение депутата Госдумы о запрете использования термина «лежачий полицейский» в публичном пространстве вызвало различные реакции. Некоторые люди согласны с этим предложением, полагая, что такое выражение действительно может быть пренебрежительным и унижающим сотрудников полиции. Однако другие считают, что данное предложение о запрете не имеет подлинных оснований, и что оно может ограничивать свободу выражения.



Важно отметить, что термин «лежачий полицейский» используется не только в России, но и в других странах для обозначения искусственных неровностей на дорогах. Отсюда вытекает вопрос, насколько правомерно запрещать использование такого термина.



В конечном счете, это решение вопроса остается на усмотрение государственных органов. Необходимо проводить обсуждения и учитывать все точки зрения, чтобы принять обоснованное и сбалансированное решение.