Депутат предложил запретить "лежачий полицейский"

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Автором инициативы стал депутат Госдумы Султан Хамзаев, который говорит не о запрете искусственных неровностей на дорогах, а предлагает запретить использование термина «лежачий полицейский». Один из аргументов, приведенных депутатом, заключается в том, что такое выражение оскорбительно по отношению к сотрудникам МВД.
Предложение депутата Госдумы о запрете использования термина «лежачий полицейский» в публичном пространстве вызвало различные реакции. Некоторые люди согласны с этим предложением, полагая, что такое выражение действительно может быть пренебрежительным и унижающим сотрудников полиции. Однако другие считают, что данное предложение о запрете не имеет подлинных оснований, и что оно может ограничивать свободу выражения.
Важно отметить, что термин «лежачий полицейский» используется не только в России, но и в других странах для обозначения искусственных неровностей на дорогах. Отсюда вытекает вопрос, насколько правомерно запрещать использование такого термина.
В конечном счете, это решение вопроса остается на усмотрение государственных органов. Необходимо проводить обсуждения и учитывать все точки зрения, чтобы принять обоснованное и сбалансированное решение.
Важно отметить, что термин «лежачий полицейский» используется не только в России, но и в других странах для обозначения искусственных неровностей на дорогах. Отсюда вытекает вопрос, насколько правомерно запрещать использование такого термина.
В конечном счете, это решение вопроса остается на усмотрение государственных органов. Необходимо проводить обсуждения и учитывать все точки зрения, чтобы принять обоснованное и сбалансированное решение.
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Пусть этот депутат берет лом в зубы и сам идет по всей стране эти бугры выковыривает тогда...если ему больше делать не*уй.
И это предложение я озвучил еще 13 лет назад. Сразу же как закон вступил в силу.
... "Всё в трудах, всё в трудах, аки пчела...".