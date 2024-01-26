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Депутат предложил запретить "лежачий полицейский"

Депутат предложил запретить "лежачий полицейский"

Автор:
26 января 2024 12:15
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   лежачий полицейский   машина   
1053
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Автором инициативы стал депутат Госдумы Султан Хамзаев, который говорит не о запрете искусственных неровностей на дорогах, а предлагает запретить использование термина «лежачий полицейский». Один из аргументов, приведенных депутатом, заключается в том, что такое выражение оскорбительно по отношению к сотрудникам МВД.

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Метки: Автовсячина   Госдума   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   лежачий полицейский   машина   
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36  комментариев
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26k
СергейПименов 2 часа назад
Нечего было милицию в полицию переименовывать. Тогда б и оскорбительно не было...
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52k
Вероника 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
mbr 8 минут назад
Верните Милицию, и будет всё нормально, не нужно будет этой х...ней заниматься.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 13 минут назад
Такое название скорей всего с пендосии пошло.
Пусть этот депутат берет лом в зубы и сам идет по всей стране эти бугры выковыривает тогда...если ему больше делать не*уй.
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5k
Unda 14 минут назад
в основном их зовут просто лежачие, и будут, я не представляю что бы кто то сказа: не там не поеду, там много искусственных неровностей ! )))
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5k
Unda 16 минут назад
да как и сколько не отменяй, никуда уже не денется ))
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657
povelitel3d 18 минут назад
Будет лежачий милиционер
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1k
Alexander 21 минуту назад
Все остальные проблемы в стране решены, осталась только эта ?
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10k
Trenzel2003 24 минуты назад
В связи с переименованием милиции в полицию было предложено заменить термин лежачий полицейский на падший мент!
И это предложение я озвучил еще 13 лет назад. Сразу же как закон вступил в силу.
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−9
Роман Спасский Полчаса назад
Борьба с мельницами. Несколько сот человек которые ничего, СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ, вбрасывают в пространство инфоповоды на уровне бабульки у подъезда.
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6k
livaneth 40 минут назад
И вообще, пусть наконец запретят поговорку "незванный гость хуже татарина"!
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14k
ron 46 минут назад
Мне кажется, самим полицейским сильно по.х.ер на название данного устройства ибо не в названии дело, а в функционале. А вот функционал устройства описан максимально точно.
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1k
Олег Квирулянт 53 минуты назад
Что, алкоголь Хамзаеву стал не интересен, решил жаргоны регулировать?
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11k
Борис Карабанов Час назад
А что, по-настоящему насущные законодательные проблемы с дохлым котом уже все решены? Типа, уже и мемориал утверждён, и Закон "О проезде котов в железнодорожном и ином транспорте" принят, и решение о запрете произведения Булгакова "Мастер и Маргарита", как пропагандирующего нарушение прав котов котов в общественном транспорте ("-Котам нельзя! С котами нельзя!") доведено до издательств? Работы ещё непочатый край! Зачем же распыляться?
... "Всё в трудах, всё в трудах, аки пчела...".
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10k
MPEG-8 Час назад
Тот-Кого-Нельзя-Называть.
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34k
Korolev Час назад
Побольше запретов - хороших и разных...
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1k
Александр Ломовицкий Час назад
лучше б предложил запретить своим обезьянам въезд в цивилизованные города пока не научатся вести себя как люди.
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14k
..: Атеист :.. Час назад
переименовать в "лежачий шериф". и всё)) А вообще, товарищу этому, заняться нечем. Хочет добро сделать - пусть погуляет по улицам городов, сел, да и оценит ситуацию, разузнает наличие реальных проблем среди народа.
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1k
Шершень Час назад
Предлагаю переименовать в "работающий депутат", хоть кто-то из них делом займется
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346
ruslan d Час назад
Это оскорбление чувств полицейских
Лучше уж сериал "Глухарь" запретите
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3k
Едондер пуп Час назад
Обижающимся полицейским и депутатам пытались объяснить, что это метафора? Ах да, тогда бы пришлось объяснять, что такое метафора...
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