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70-летний болид Формулы-1 Ferrari Tipo 625 выставили на аукцион

70-летний болид Формулы-1 Ferrari Tipo 625 выставили на аукцион

Автор:
27 февраля 2024 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   Италия   авто   автомир   автомобили   машина   ретро   спорткар   
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На аукцион RM Sotheby’s выставлен Ferrari Tipo 625 Monoposto 1954 года. Этот болид Формулы-1 считается одним из самых редких. Он принадлежал гонщику Альфонсо де Портаго. В 2022-м за машину уже давали на торгах 4 миллиона долларов, но тогда эта сумма владельца не удовлетворила.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   Италия   авто   автомир   автомобили   машина   ретро   спорткар   
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MarkovAlexandr 54 минуты назад
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