70-летний болид Формулы-1 Ferrari Tipo 625 выставили на аукцион

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На аукцион RM Sotheby’s выставлен Ferrari Tipo 625 Monoposto 1954 года. Этот болид Формулы-1 считается одним из самых редких. Он принадлежал гонщику Альфонсо де Портаго. В 2022-м за машину уже давали на торгах 4 миллиона долларов, но тогда эта сумма владельца не удовлетворила.
Точно такая же машина принесла Альберто Аскари титулы чемпиона мира в 1952 и 1953 годах. Всего было построено шесть машин для заводских гонщиков и пять для клиентов со стороны. Под капотом установлена рядная двухлитровая «четвёрка».
После модернизации, которую спорткар прошёл в стенах завода Ferrari, в 1955 году он перешёл в собственность Альфонсо де Портаго. До увлечения гонками он пробовал себя, в частности, в бобслее и скачках. За рулём другого Ferrari он погиб на Mille Miglia 1957-го в возрасте 28 лет. В ужасной аварии также погибли штурман Портаго и девять зрителей.
За свою жизнь этот экземпляр сменил нескольких коллекционеров, неоднократно участвовал в различных гонках, показывался на выставках и фестивалях. Машина пребывает в полностью рабочем состоянии с оригинальными агрегатами. Нынешние торги закрытые, цена предоставляется потенциальным покупателям по личному запросу.
После модернизации, которую спорткар прошёл в стенах завода Ferrari, в 1955 году он перешёл в собственность Альфонсо де Портаго. До увлечения гонками он пробовал себя, в частности, в бобслее и скачках. За рулём другого Ferrari он погиб на Mille Miglia 1957-го в возрасте 28 лет. В ужасной аварии также погибли штурман Портаго и девять зрителей.
За свою жизнь этот экземпляр сменил нескольких коллекционеров, неоднократно участвовал в различных гонках, показывался на выставках и фестивалях. Машина пребывает в полностью рабочем состоянии с оригинальными агрегатами. Нынешние торги закрытые, цена предоставляется потенциальным покупателям по личному запросу.
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