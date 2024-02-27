70-летний болид Формулы-1 Ferrari Tipo 625 выставили на аукцион

Точно такая же машина принесла Альберто Аскари титулы чемпиона мира в 1952 и 1953 годах. Всего было построено шесть машин для заводских гонщиков и пять для клиентов со стороны. Под капотом установлена рядная двухлитровая «четвёрка».



После модернизации, которую спорткар прошёл в стенах завода Ferrari, в 1955 году он перешёл в собственность Альфонсо де Портаго. До увлечения гонками он пробовал себя, в частности, в бобслее и скачках. За рулём другого Ferrari он погиб на Mille Miglia 1957-го в возрасте 28 лет. В ужасной аварии также погибли штурман Портаго и девять зрителей.



За свою жизнь этот экземпляр сменил нескольких коллекционеров, неоднократно участвовал в различных гонках, показывался на выставках и фестивалях. Машина пребывает в полностью рабочем состоянии с оригинальными агрегатами. Нынешние торги закрытые, цена предоставляется потенциальным покупателям по личному запросу.