Как всегда виноват кто-то другой

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Интересное авторское кино получилось с ДТП в Ростове-на-Дону. Дата на регистраторе сбита, происходило всё вечером 20 января. Далее авторский текст.
"Ростов-на-Дону. Нариманова 105. 20.01.24 18:00 Дорога в три ряда. Ехал на газели в среднем, справа женщина на киа начинает в меня перестраиваться, я по тормозам, но задним крылом она цепляет моё переднее колесо. Сразу после дтп эта езда выходит и начинает на меня орать матом типа я "уху ел" и догнал её новый дорогой авто. За кадром до того как начал их снимать на телефон были угрозы через связи лишить меня прав, ведь на их новой машине колесо одно 20000р стоит, а я на инвалидке езжу. В конце видео диалог записанный когда я осматривал их царапины. У меня повреждения тоже минимальные, хотел расписки написать и мирно разъехаться, но прекрасные дамы уверенны в своей правоте, ведь я их "сзади догнал". Теперь из за царапин на оформление в гаи ехать, снова их сказки слушать. По финалу принципиально пойду в страховую, чтобы у нее страховка подорожала. Хоть какой то бальзам на душу будет после потерянных нервных клеток".
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Не понял только зачем было слушать и тем более общаться с этими истеричками? Всё сфотографировал и вызывай спокойно ДПС сидя в своей машине.