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Как всегда виноват кто-то другой

Как всегда виноват кто-то другой

Автор:
24 января 2024 09:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   истеричка   машина   
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Интересное авторское кино получилось с ДТП в Ростове-на-Дону. Дата на регистраторе сбита, происходило всё вечером 20 января. Далее авторский текст.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   истеричка   машина   
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6  комментариев
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2k
КолдурасЪ 2 часа назад
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Vladimir 17 минут назад
Упертая дамочка попалась. Обычно хватает показать пальцем на "телевизор" на лобовом стекле и разговор сразу переходит в деловое русло.
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18k
Alex ASK 53 минуты назад
Да тут и права ртом зарабатывала, похоже
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Насчёт количества полос - непонятно. Впереди все в два ряда едут вроде, только эта компания - в три, и им явно тесно.
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