FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12388 постов • 848 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Редкую модель родстера Lamborghini Centenario выставят на аукцион

Редкую модель родстера Lamborghini Centenario выставят на аукцион

Автор:
23 января 2024 14:45
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Аукцион   Франция   авто   автомир   родстер   
1644
20
На аукцион RM Sotheby's, который пройдёт в Париже в последний день января, выставят суперкар Lamborghini Centenario. Это один из всего 20 родстеров, когда-либо собранных итальянской компанией. За Centenario, проехавший с 2018 года всего 71 километр, рассчитывают выручить от 3 до 4 миллионов евро.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Lamborghini   Аукцион   Франция   авто   автомир   родстер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Luc72 2 часа назад
А че редкая, у моего племянника есть такая моделька.
Возможно, просто, похожая по крайней мере, уж, извините, в сортах не разбираюсь, как то ни к чему оно мне, ну, возможно другим многочисленным владельцам Ламборгини на фишках будет интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
zloikrot Час назад
5 лет простоя... все сайлентблоки в подвеске, подушки движка, сальники и т.п резиноизделия - под замену. да и движок с коробкой на эту же тему перебрать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
vasilykopkov Час назад
71 км на одометре? То есть он ездил до мойки и обратно?
Нафига покупался?
Ну разве что как инвестиция....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22591



Другие посты автора
Популярное в сообществах
24 интересных факта о культовом мультсериале "Утиные истории", о которых многие не знают
24 интересных факта о культовом мультсериале "Утиные истории", о которых многие не знают
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в...
Набирающие популярность в сообществах
Мэрилин Монро - имя чужое, но успех личный
Мэрилин Монро - имя чужое, но успех личный
Жизненные комиксы, показывающие, что у медали всегда две стороны
Жизненные комиксы, показывающие, что у медали всегда две стороны
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#интересно#позитив#США#факты#фильм#собака#Разное
#животные#Прикол#Юмор#аварии#история#авто аварии#Автовсячина#кот#природа#Москва
#автомир#машина#люди#ДТП#кино#забавно#интересное#улыбнуло#СССР#Спасение
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Не то что люди, тут и лошадь не пройдет АвтоВАЗ зарегистрировал новый автомобильный бренд - «X» АвтоВАЗ зарегистрировал новый автомобильный бренд - «X» Дилерам придётся делать скидки на новые автомобили из-за переполненных складов Дилерам придётся делать скидки на новые автомобили из-за переполненных складов Самую первую выпущенную Alpina B7 Turbo 1978 года выставили на продажу Самую первую выпущенную Alpina B7 Turbo 1978 года выставили на продажу Кастом Willys 1932 года с деталями от военных самолётов выставят на торги Кастом Willys 1932 года с деталями от военных самолётов выставят на торги Hyundai представила аэротакси, которое планирует запустить в серийное производство Hyundai представила аэротакси, которое планирует запустить в серийное производство

На что жалуетесь?

Вернуться