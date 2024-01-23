Редкую модель родстера Lamborghini Centenario выставят на аукцион

Lamborghini Centenario был представлен в 2016 году. Модель дебютировала в кузове купе (таких также построили только 20), открытая версия появилась позже.



Centenario базируется на карбоновом монококе Aventador и у него же позаимствовал 6,5-литровый V12. При этом отдача двигателя была увеличена на 20 л.с. — до 770 л.с., а кузов из углеродного волокна был спроектирован заново с использованием гоночных аэродинамических решений. Серьёзно обновлён был и интерьер. Кроме того, Centenario стал первым Lamborghini с управляемыми задними колёсами.



До 100 км/ч родстер способен ускориться быстрее чем за 3 секунды при максимальной скорости 350 км/ч.



Именно этот экземпляр был приобретён весной 2018 года и с тех пор остаётся у единственного владельца. Утверждается, что это единственный Centenario в партии, у которого красно-чёрный кузов сочетается с отделкой интерьера алькантарой в той же цветовой гамме.