Редкую модель родстера Lamborghini Centenario выставят на аукцион

1644
20
На аукцион RM Sotheby's, который пройдёт в Париже в последний день января, выставят суперкар Lamborghini Centenario. Это один из всего 20 родстеров, когда-либо собранных итальянской компанией. За Centenario, проехавший с 2018 года всего 71 километр, рассчитывают выручить от 3 до 4 миллионов евро.
Lamborghini Centenario был представлен в 2016 году. Модель дебютировала в кузове купе (таких также построили только 20), открытая версия появилась позже.
Centenario базируется на карбоновом монококе Aventador и у него же позаимствовал 6,5-литровый V12. При этом отдача двигателя была увеличена на 20 л.с. — до 770 л.с., а кузов из углеродного волокна был спроектирован заново с использованием гоночных аэродинамических решений. Серьёзно обновлён был и интерьер. Кроме того, Centenario стал первым Lamborghini с управляемыми задними колёсами.
До 100 км/ч родстер способен ускориться быстрее чем за 3 секунды при максимальной скорости 350 км/ч.
Именно этот экземпляр был приобретён весной 2018 года и с тех пор остаётся у единственного владельца. Утверждается, что это единственный Centenario в партии, у которого красно-чёрный кузов сочетается с отделкой интерьера алькантарой в той же цветовой гамме.
Centenario базируется на карбоновом монококе Aventador и у него же позаимствовал 6,5-литровый V12. При этом отдача двигателя была увеличена на 20 л.с. — до 770 л.с., а кузов из углеродного волокна был спроектирован заново с использованием гоночных аэродинамических решений. Серьёзно обновлён был и интерьер. Кроме того, Centenario стал первым Lamborghini с управляемыми задними колёсами.
До 100 км/ч родстер способен ускориться быстрее чем за 3 секунды при максимальной скорости 350 км/ч.
Именно этот экземпляр был приобретён весной 2018 года и с тех пор остаётся у единственного владельца. Утверждается, что это единственный Centenario в партии, у которого красно-чёрный кузов сочетается с отделкой интерьера алькантарой в той же цветовой гамме.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Кастом Willys 1932 года с деталями от военных самолётов выставят на торги
- Хот-род на базе военного Humvee выставят на торги
- Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации
- На дорогах стали появляться светофоры нового типа
- Самую первую выпущенную Alpina B7 Turbo 1978 года выставили на продажу
Новости партнёров
реклама
Возможно, просто, похожая по крайней мере, уж, извините, в сортах не разбираюсь, как то ни к чему оно мне, ну, возможно другим многочисленным владельцам Ламборгини на фишках будет интересно.
Нафига покупался?
Ну разве что как инвестиция....