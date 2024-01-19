Электрокарам ещё на год продлили бесплатный проезд по платным трассам

Батарейному транспорту можно будет бесплатно ездить по платным участкам трасс М-1, М-3, М-4, М-11 и М-12, а также ЦКАД.



Впервые бесплатный допуск электрокаров на такие магистрали в России применили весной прошлого года. Как заявил куратор федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль», первый вице-премьер Андрей Белоусов, с того момента льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, которые проехали по платным магистралям около 315 тысяч раз.



По мнению Андрея Белоусова, успешным эксперимент оказался и по другим показателям. К примеру, загрузка зарядных станций на федеральных дорогах увеличилась вдвое, что повысило интерес бизнеса к развитию зарядной инфраструктуры. Кроме того, в правительстве отмечают прирост количества электрокаров в регионах, прилегающих к платным трассам. По мнению властей, возможность бесплатного проезда стала одним из стимулов к их приобретению.



Ранее сообщалось, что успех эксперимента может привести к распространению льгот на региональные платные магистрали. Однако пока список трасс, на которых с водителей электрокаров не будут брать деньги, ограничивается федеральными дорогами.