FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12370 постов • 848 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Электрокарам ещё на год продлили бесплатный проезд по платным трассам

Электрокарам ещё на год продлили бесплатный проезд по платным трассам

Автор:
19 января 2024 17:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   электромобиль   
843
1
Возможность бесплатного проезда для водителей электромобилей по некоторым платным магистралям России сохранится в 2024 году. Льгота возобновит своё действие с сегодняшнего дня. Проведённый в прошлом году эксперимент в правительстве признали успешным.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
93k
Херанука Паибалу Час назад
В Краснодаре свет "через день" отключают на треть города из-за перегрузок.....
Генерирующих мощностей в крае - дефицит....
Летом - вообще киздец, страшно смотреть на вольтметр, бегаю холодильник выключаю.....
Собственно, почти по всей стране особого избытка не наблюдается.....
И нате...электрокары....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22221



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Привидение" : кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Привидение" : кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
«Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и сравнили их с мафией
«Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и...
Набирающие популярность в сообществах
Фотографии, сделанные в нужный момент
Фотографии, сделанные в нужный момент
Немецкий самолет, который всего раз был сбит за годы войны
Немецкий самолет, который всего раз был сбит за годы войны
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный жилет

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#Юмор#факты#аварии#Китай#Разное#позитив#полиция
#животные#автомир#интересно#кино#ДТП#авто аварии#фильм#инцидент#Спасение#съемка
#машина#Прикол#интересное#люди#история#Автовсячина#Ynews#забавно#кот#истории
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи LG представила собственный автомобиль с прозрачными дисплеями LG представила собственный автомобиль с прозрачными дисплеями Один из 15 выпущенных Porsche 911 Strosek 1994 выставят на аукцион Один из 15 выпущенных Porsche 911 Strosek 1994 выставят на аукцион Багги из кинофильма Форсаж пустят с молотка Багги из кинофильма Форсаж пустят с молотка Рестайлинговый Zeekr 001 стал ещё мощнее Рестайлинговый Zeekr 001 стал ещё мощнее АвтоВАЗ зарегистрировал новый автомобильный бренд - «X» АвтоВАЗ зарегистрировал новый автомобильный бренд - «X»

На что жалуетесь?

Вернуться