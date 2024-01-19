Появилось видео жуткой аварии в тоннеле в Сочи

Полиция Сочи показала кадры аварии, которая произошла в конце августа в одном из тоннелей Красной Поляны. Нетрезвый 33-летний водитель за рулем арендованного автомобиля Хавал, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Опель. 22 летний водитель немецкого автомобиля погиб на месте аварии. Дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, нетрезвым водителем и уже передано в суд. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

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