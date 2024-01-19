FISHKINET
Сообщество Аварии 7554 поста • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Появилось видео жуткой аварии в тоннеле в Сочи

Появилось видео жуткой аварии в тоннеле в Сочи

Автор:
19 января 2024 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Сочи   Суд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
1454
1
1
Полиция Сочи показала кадры аварии, которая произошла в конце августа в одном из тоннелей Красной Поляны. Нетрезвый 33-летний водитель за рулем арендованного автомобиля Хавал, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Опель. 22 летний водитель немецкого автомобиля погиб на месте аварии. Дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, нетрезвым водителем и уже передано в суд. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Сочи   Суд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Александр 55 минут назад
Недавно тут один доказывал что пьяный за рулём ещё не преступление, сравнивал это с наличием ножа в руке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Maxim 2 минуты назад
Трагедия, конечно. Бухарика за решётку на много лет отправить и прав пожизненно лишить надо.
А вот то, как Хавал выдержал краштест вызывает к машине уважение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр 5 минут назад
Вангую. Виновник отделается максимум 3я годами поселения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Serj81 48 минут назад
Вот скотина!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
kuchipachi 58 минут назад
водитель опеля был не пристегнут? если так, то без шансов, конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Fat Lynx Час назад
Убил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45145



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Привидение" : кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Привидение" : кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
"В сегодня лет я узнал": пользователи поделились ошеломляющими открытиями, которые сделали
"В сегодня лет я узнал": пользователи поделились ошеломляющими открытиями, которые сделали
Набирающие популярность в сообществах
Как исчезла из паспорта России графа национальность и может быть она исчезнет из свидетельства о рождении
Как исчезла из паспорта России графа национальность и может быть она исчезнет из...
Экстремальное голодание Ангуса Барбьери, отказавшегося от пищи на целый год
Экстремальное голодание Ангуса Барбьери, отказавшегося от пищи на целый год
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный жилет

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#кино#люди#ДТП#авто аварии#съемка#кот#истории
#животные#автомир#интересное#факты#фильм#история#Автовсячина#забавно#полиция#новости
#машина#Прикол#интересно#Юмор#аварии#Китай#собака#Разное#инцидент#США
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи Сама погибла и людей с собой забрала Сама погибла и людей с собой забрала Наркоман на автомобиле каршеринга протаранил 5 автомобилей и АЗС Наркоман на автомобиле каршеринга протаранил 5 автомобилей и АЗС Огненный Бентли влетел в АЗС Огненный Бентли влетел в АЗС Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек Страшное лобовое столкновение на зимней трассе Страшное лобовое столкновение на зимней трассе

На что жалуетесь?

Вернуться