Появилось видео жуткой аварии в тоннеле в Сочи

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Полиция Сочи показала кадры аварии, которая произошла в конце августа в одном из тоннелей Красной Поляны. Нетрезвый 33-летний водитель за рулем арендованного автомобиля Хавал, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Опель. 22 летний водитель немецкого автомобиля погиб на месте аварии. Дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, нетрезвым водителем и уже передано в суд. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.
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А вот то, как Хавал выдержал краштест вызывает к машине уважение.